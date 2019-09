Javier A. García: “Diputación estaba preparada para el temporal, sabíamos lo que venía, pero no cómo”

–¿Cuál es situación actual de la provincia tras los daños del temporal?

-Todavía se está recabando información, pero estamos recobrando la normalidad. Es cierto que llegamos a tener 27 carreteras cortadas y en 48 horas, esas carreteras las dejamos en una. Todo el dispositivo de la Diputación de Almería lo pusimos en marcha, toda la maquinaria, incluso contratamos maquinaria fuera. Trabajamos de mañana, noche, tarde sin parar durante 70 horas para recobrar la normalidad en las carreteras provinciales y abrir vías para que la gente no se quedara incomunicada. Pero también hubo que arreglar caminos para que la gente no estuviera incomunicada, sacar agua de sótanos en Campohermoso, Níjar, Cabo de Gata, en la zona del Levante... Intentamos recuperar la normalidad de forma muy efectiva.

–La reacción fue inmediata.

Lo más importante es que estábamos preparados. Nosotros sabíamos lo que venía, no sabíamos que iba a venir de esta manera, pero sabíamos que teníamos que actuar. Tanto el Diputado de Fomento, el vicepresidente, el portavoz y yo mismo estábamos al pie de cañón y con los pies en el fango por la mañana, por la tarde y por la noche. Actuábamos y estábamos en contacto con los alcaldes permanentemente. Si había alguien incomunicado, allí estábamos nosotros en 30 minutos. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en las 48 horas que ha pasado la provincia de Almería en los últimos años. Donde más daño ha hecho ha sido Almería y en el área metropolitana. Incluso estuvimos hasta en Cabo de Gata, junto al alcalde de la capital. Fue en la madrugada del sábado. Había casas inundadas, Cabo de Gata estaba totalmente anegado, tuvimos que hacer obra para poder sacar el agua y eso significa estar coordinado a la perfección porque hay que mimar y respetar el Parque Natural, porque lo que te pide el cuerpo es intentar romper para sacar el agua y salvar a las personas y los bienes de las personas. Pero hay que tener la cabeza muy fría para buscar una solución que no dañe al Parque Natural. Eso a veces no lo entiende mucha gente. Lo más fácil hubiera sido romper un muro de contención en la zona de las salinas y hubiéramos acabado con Las Salinas y con toda la charca del Parque Natural. Tuvimos que hacer las cosas con cirugía y el resultado terminó siendo el mismo. Eran las dos de la mañana y trabajamos a ciegas.

–Estaban bien rodeados.

Nos asesoramos de técnicos pero la decisión la toma el político y hay que tomarla ya. Pero también estuvimos trabajando en otras localidades como Campohermoso, Níjar, Rambla Morales, Huércal de Almería, Pulpí, Vera, Huércal-OVera o en la zona del Almanzora. Había carreras que se las llevó totalmente el agua. En Níjar construimos una carrera paralela a la carretera que había. Y lo hicimos en menos de 10 horas. Al día siguiente ya podían pasar los vecinos. Tengo que dar la enhorabuena a los capataces y técnicos por su esfuerzo. Y bueno, también teníamos preparado el Moisés Ruiz por si había que evacuar gente, teníamos preparados psicólogos, 70 efectivos de protección civil, 42 bomberos del Levante activos (con 37 salidas) y también se activó el Parque de Bomberos del Poniente. La coordinación fue máxima. Estuvimos en contacto tanto con la Junta como con los Ayuntamientos afectados.

-Actuaron en sitios donde no les correspondía.

-Cuando hay una emergencia, la primera administración que sale a la calle es el ayuntamiento, y después es Diputación. Y no podemos irnos hasta que el problema no esté resuelto. No podemos explicarle a un vecino que ha perdido todo que eso no es competencia nuestra. Nosotros actuamos y después evaluamos lo que hemos hecho. Es competencia de los políticos dar solución. No entiendo la razón de que alguien pueda ayudar y no ayude. Si me imputan por ayudar a alguien aunque yo no tuviera la competencia, encantado.

–¿A cuánta gente movió Diputación?

-A más de un centenar de personas, de forma inmediata y de madrugada. Nosotros durante cuatro días antes ya estábamos poniendo efectivos y hablando con las empresas porque era posible falta que nos hiciera más maquinaria, y esa noche ya teníamos disponible esa maquinaria preparada con sus chofer. Así que los sacamos por zonas. Lo que nosotros hicimos vale mucho dinero.

-¿Lo tenéis contabilizado?

-Solo en carreteras, más de un millón de euros. Pero todavía nos quedan cosas por hacer. Caminos que no existen... los alcaldes nos están sacando puntos afectados... Hay muchas cosas por hacer. Yo le expliqué todo esto al presidente del Gobierno cuando vino a Níjar. Hice mis deberes en representación de la provincia de Almería y se lo comuniqué al Gobierno de España. Espero que el Gobierno cumpla su palabra. Pedro Sánchez dijo que iba a acelerar las ayudas y que no nos iban a dejar tirados. Pero si no nos llegan las ayudas, se hará cargo Diputación. Tenemos la economía lo suficientemente saneada como para hacernos cargo. Pero sería muy injusto que solo estaba administración y al Junta terminen poniendo el dinero.

–¿Cuáles son los canales por los que deben llegar esas ayudas?

-Por decreto, y ya las diputaciones y administraciones se acogen a ese decreto. Ya nos acogimos hace un par de años cuando hubo inundaciones en el Levante y no nos ha llegado el dinero de las ayudas. Está muy bien que se saquen decretos, pero si las ayudas no llegan... así que solo le pido que cumpla su palabra. Él dijo que estuviéramos tranquilos. No podemos hacer una guerra en una catástrofe. No es el momento.

-¿Le ha molestado algo de todo esto?

-Las declaraciones que hizo Adriana Valverde. Utilizando una muerte para pedir la dimisión del alcalde. No puedes juzgar a una persona que ha estado enfangado, sin dormir, trabajando para ayudar a la gente y tú desde el sofá de tu casa viendo la tele... Por lo tanto está fuera de lugar lo que hizo Adriana, porque Ramón no solo la informó, también la convocó a la junta de seguridad. Y se sentó en la silla junto a todos los que había allí. Pero, insisto, todas las instituciones hemos estado a la altura y creo que también, quitando la salida de tono del PSOE de la capital, han estado a la altura. En los momentos difíciles, todos los partidos hemos estado unidos, pero ella ha saltado de ahí. Ha estado fuera de lugar y no ha hecho causa común. Además, que ya tendremos los informes pertinentes que proporcionarán lo que pasó allí.

–¿Estuvo en contacto con el resto de grupos de Diputación?

-Nuestra obligación es que ellos estén informados. Nosotros lo primero que hacemos, antes de que empiece a llover, es llamar a la oposición. Yo informo del operativo antes de que comience, y lo hago a los grupos de Diputación. Cuando empieza el lío vuelvo a ponerme en contacto con ellos. Lo que me iban trasladando se iba comunicando. Incluso pedía sugerencias.

-También informaron mediante las redes.

-Cada vez que había una novedad, se colgaba un tuit. Estábamos informando de forma inmediata. Las carreteras abiertas, las cortadas, donde había más o menos problemas. Se trata de ser lo más transparente posible.

–La Junta ha prometido ayudas inmediatas.

-Al Decreto de la Junta va aparejada una orden donde aparece cada pueblo y la ayuda que le corresponde. Y estoy seguro que lee dejarán poco tiempo a cada pueblo para decir que aceptan la ayuda, después deberán argumentar en qué la emplearán y para terminar tendrán un año para ejecutarlo. La Junta va a ingresar el dinero en una semana o dos.

-¿Cuánto corresponde a Almería?

-No dispongo del dato aún, pero de las provincias afectadas, la que más padece es Almería. De los 10 millones, es posible que no sea solo un tercio. Pero desconozco totalmente el dato.

–¿Tiene Diputación algún montante disponible para este tipo de emergencias?

-Sí, sin tocar, un millón de euros. Para empezar en caso de emergencia este fondo de contingencia es importantísimo. De hecho, vamos a sacar un Plan de Ayuda para que los Ayuntamientos puedan acceder y será de un millón de euros.

-Cambiemos de asunto, ¿se presentará a las elecciones como diputado por Almería?

-Yo me debo a la provincia de Almería y a sus municipios. Eso es lo único que tengo claro. La diputación es un lugar muy idóneo para desarrollar lo que creo que debo de hacer. Que eso puede complementarse con ser diputado nacional, pues lo he estado haciendo durante estos últimos meses. Ahora, bien, la decisión tendré que meditarla si me lo ofrecen. Pero yo donde estoy cómodo es en la Diputación Provincial. También es verdad que en Madrid también puedo influir mucho en beneficio para Almería. Aún no me han ofrecido nada.

–¿Cambiarán algo las elecciones?

-Sí.

El PP volverá a ser el partido mayoritario en Almería.

-¿Qué?

-En qué el PP volverá a ser el partido mayoritario en Almería. Desde que entraron los nuevos partidos políticos se decía que venían a cambiar el mundo y eliminar el bipartidismo y dar mucha más estabilidad a la nación. Pues desde que están estos nuevos partidos ha habido cuatro elecciones en cuatro años. Ni una sola cosa le ha pasado buena a este país desde que están los nuevos partidos políticos. Entiendo que la gente ya se ha dado cuenta de que dan inestabilidad tanto a la derecha como a la izquierda. Los almerienses no son tontos y quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa solo lo puede hacer el Partido Popular. Ciudadanos y Vox caerán en votos a favor del Partido Popular. Donde el PP ha sumado para gobernar, hemos gobernado. Ha gobernado porque hemos sabido dialogar. Tenemos la capacidad de diálogo. Pedro Sánchez ha estado jugando con los españoles cinco meses. No se toma en serio lo que es un país, esta nación le viene grande. Se mueve como un estadista mundial.

–¿Si hubiera sido Pedro Sánchez, hubiera pactado con Podemos?

-Sin ninguna duda. Es que no se ha hablado de diferencias programáticas, se ha hablado de sillones. El programa no era un escollo. Hasta cuando la izquierda gana, no tiene capacidad para dialogar. El orgullo hay que tragárselo por el bien de los españoles, porque lo principal es el programa. Hay gente que me dijo, el PSOE se abstuvo porque no podía gobernar el PP, claro, era la única posibilidad. Ahora tenía cuatro opciones.

-En breve habrá otro Congreso Provincial del PP, ¿dará el paso para ser el nuevo presidente?

-No está en mi cabeza. Gabriel Amat está vivo, coleando y con mucha fuerza. Y es el mejor presidente que podemos tener. Lo digo de corazón.

–Pero cuando él diga me voy...

-Es que yo voy a intentar que no se vaya. Yo estoy hablando con él permanentemente y sé perfectamente que tiene ilusión y fuerza para seguir. Gabriel se irá cuando quiera, no cuando alguien le diga que se vaya.