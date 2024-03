Sin juegos ni soluciones: un parque infantil de Nueva Andalucía en el olvido

IU critica la «dejadez» del Ayuntamiento de Almería para reparar el parque infantil de San Isidro, ubicado en el barrio de Nueva Andalucía. Según denuncian, este parque suma ya 8 meses cerrado, a pesar de las promesas del concejal encargado de que se iba a proceder a su arreglo con celeridad.

El parque de San Isidro fue vandalizado el pasado 10 de julio, día en el que aparecieron calcinados los principales columpios del mismo. El Ayuntamiento, en ese momento, procedió a retirar las estructuras infantiles dañadas y a cerrar el parque con vallas. Desde entonces, no se ha producido ninguna intervención por parte de la corporación municipal.

Critican que, a lo largo de estos meses, las quejas de los vecinos y vecinas han sido numerosas, pues este parque constituye un lugar central en la vida del barrio, contando con gran afluencia de gente durante todo el año. Con la pérdida del parque infantil, los más pequeños se han quedado sin un espacio de juegos que era muy utilizado.

Desde IU señalan que, a través de la coalición de izquierdas en la que participan, ya instaron al concejal responsable, Juan José Segura, a proceder al arreglo del parque hace varios meses, expresando el mismo un compromiso que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo. «A día de hoy, no nos consta ninguna medida concreta en este sentido, aunque, desgraciadamente, tampoco nos sorprende» afirman.

«La línea del PP es la de las grandes obras en espacios públicos que se anuncian a bombo y platillo, pero que luego no se conservan adecuadamente. No hay más que mirar a otros parques y jardines de la ciudad para comprobar que el problema no son solo los actos vandálicos, sino el escaso cuidado y la lenta, o incluso inexistente, intervención del Ayuntamiento para garantizar el correcto estado de estos espacios» señalan desde la formación de izquierdas.

Y concluyen afirmando que «nuestra ciudad necesita un gobierno municipal que cuide los parques y espacios públicos, pues son lugares de encuentro y socialización fundamentales para las vecinas y vecinos».