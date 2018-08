Un jurado inglés condena a un español por abuso sexual a su hija durante cinco años

Un jurado popular inglés ha declarado culpable a un hombre denunciado por su hija por agredirla y abusar sexualmente de ella durante cinco años cuando era menor de edad, gracias a las evidencias incorporadas al procedimiento judicial desde España por la Guardia Civil. La Comandancia de Almería ha informado de que el Instituto Armado ha colaborado entre enero y agosto de este año con la Metropolitan Police de Londres (Reino Unido) para obtener las evidencias legales necesarias para llevar a Juicio Oral en el Inner London Crown Court de Londres (Reino Unido) a un español residente en ese país. Un hombre al que las autoridades británicas le imputaban seis delitos contra la libertad sexual cometidos sobre su hija menor de edad. El acusado denunciado por su hija, con la que convivía en dicho país, fue acusado de un delito equivalente en España al de violencia domestica, revelando un reconocimiento médico efectuado a la misma diversas secuelas generadas por el maltrato físico. Los servicios sociales sospechaban que el "comportamiento retraído y evasivo de la menor" durante su estancia en los centros de educación o en las actividades extraescolares no era debido exclusivamente a la violencia domestica, por lo que se inició una investigación paralela a la policial. Así, y tras tener conocimiento de posibles episodios de violencia sexual contra la menor por parte de su padre, que habría abusado de ella desde que tenía 8 años y durante cinco años en total, en enero las autoridades judiciales británicas solicitaron apoyo a España. Esta colaboración se tradujo en una Comisión Rogatoria Internacional que permitió el trabajo "in situ" en España de detectives de la Metropolitan Police junto a agentes de la Guardia Civil para obtener las evidencias legales necesarias y con la premura precisa para que estuvieran disponibles para todas las partes, con carácter previo a la celebración del juicio oral en Londres, señalado para el 5 de marzo.

Sin embargo, dada la "ingente cantidad" de pruebas a estudiar recopiladas por la Metropolitan Police y el EMUME de la Guardia Civil, y ante la necesidad de su traducción y adaptación como prueba al proceso judicial británico, se suspendió el juicio y fue señalado para el día 17 de agosto de 2018.

Durante este tiempo la Guardia Civil obtuvo nuevas evidencias por su parte y lograron tras diversas conversaciones con Reino Unido una nueva solicitud de colaboración a través de los canales de cooperación internacional, que se tradujo en este caso en una Orden Europea de Investigación.