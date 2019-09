El jurado elige este miércoles el proyecto de la Ciudad de la Cultura

El jurado convocado para deliberar sobre las tres ideas seleccionadas en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Almería, para crear la futura Ciudad de la Cultura, en el entorno del Auditorio Maestro Padilla, se reunirá este miércoles 25 de septiembre bajo la presidencia del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco.

'El Palmeral', 'By the sea' y 'Observar, respetar, transformar' fueron las tres propuestas finalistas, de entre las 68 presentadas, elegidas por un jurado que ahora valorará, en su decisión final, no solo la propuesta constructiva de remodelación del Auditorio, sino también la reurbanización, la reordenación de todo su entorno y la construcción de un edificio anexo que pueda albergar movimientos culturales tan importantes como la OCAL o la banda municipal y que permita además encontrar espacio a la gran cantidad de grupos de música existentes en nuestra ciudad.

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha significado la “responsabilidad” que supone la elección por parte del jurado del diseño del proyecto de la nueva 'Ciudad de la Cultura', llamado a transformar a nivel urbanístico un espacio “que conecta numerosos barrios de la ciudad con nuestro frente litoral”

Las deliberaciones y el fallo del jurado se verán apoyados por la evaluación de las propuestas, realizada por un comité técnico de expertos en el que se incluyen técnicos municipales y del Colegio Oficial de Arquitectos, al que se sumará también la opinión del arquitecto Federico Soriano Peláez, miembro del jurado y autor, entre otros proyectos, del Palacio Euskalduna de Bilbao y del diseño del Auditorio Municipal de Málaga.

Para dilucidar el ganador del concurso, tras la primera fase del mismo, el jurado tendrá ahora sobre la mesa las tres propuestas, seleccionadas el pasado mes de junio, incluyendo la documentación gráfica, memoria y paneles presentados, de acuerdo con las bases de la convocatoria.