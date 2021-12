El lotero que esconde décimos en Oliveros reparte 8 millones de euros

Los almerienses se han gastado en el Sorteo Extraordinario de Navidad más de 46 millones de euros. De estos, se han recuperado algo más de diez en premios vendidos únicamente en la provincia. Como suele suceder, el azar termina llevándose el dinero y si nos miramos el bolsillo, la inmensa mayoría lo tenemos más vacío que después del sorteo. Pero ahí está la gracia de jugar (con responsabilidad), en que los afortunados son unos pocos. Así que, cuando toca, no queda otra que celebrarlo por todo lo alto.

Lo cierto es que el día de la Lotería de Navidad es un tanto atípico. Se divide entre aquellos pocos afortunados y los que se alegran de tener salud. Aunque habría que añadir un tercer grupo, el de los loteros, los Reyes Magos del día 22. Y ayer, sin duda, el protagonista fue Jesús Ibáñez, el dueño de la administración número 13 de Almería capital, más conocida como la administración de José Artés de Arcos o simplemente ‘La Trece’.

La administración repartió 8,5 millones con el número 19.517, un tercer premio. Se da la casualidad de que Jesús Ibáñeez, el lotero de ‘La Trece’, es el encargado impulsar de la iniciativa ‘Se busca el Gordo’ con la que, por tercer año consecutivo, ha animado las compras en el comercio de proximidad y el ambiente navideño de su barrio, escondiendo este año 20 décimos del número 47017. En esta ocasión había reservado un boleto más para destinarlo a los afectados por el volcán de La Palma: “Me da pena que no sea del número que escondió, para poder ayudar a La Palma”, aún así asegura que “Seguiremos escondiendo los décimos, hay que hacerlo tradición”.

El lotero añade que en su administración ya vendieron un enorme premio de 75 millones de euros con los Euromillones, “he vendido en la Primitiva varios millones de euros... pero estos premios son especiales en Navidad”, agrega.

Cerca de la administración, casi en el barrio, se encuentra la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Hasta allí ha llevado otro puñado de euros. Una peña de agentes que compra durante año en La Trece fue a buscar el número que Jesús Ibáñez había escondido por el barrio, pero una empleada se equivocó y le dio el que finalmente ha sido premiado. La suerte, esta vez, iba buscándolos.

Catalina Guerrero Soler. Ese es el otro nombre de la jornada. Su administración, la número 1 de Huércal de Almería, repartió 1,8 millones de euros. Vendió 30 series del 34.345, un quinto premio. De estos, más de un millón, fueron a parar a Torrecárdenas. Ella lo explica: “Una buena parte de los décimos los he vendido a un bar de Torrecárdenas, que lleva toda la vida allí, Pensión Torrecárdenas. Todos los años lleva comprándome y este año ha tenido suerte. Me alegro mucho. Pero en los últimos días también he vendido en ventanilla, cuando ya los del bar me dijeron que no necesitaban mas”.

La suerte también llegó al Poniente. La administración El Maúllo de Oro en Aguadulce vendió una serie completa del 42.833 (un quinto premio), lo que significa haber puesto 200.000 euros en las calles de la localidad. En Carboneras, dos décimos del mismo número fueron vendidos en Loterías el Pelotazo, lo que supone 40.000 euros en premios.

El último número en dejar suerte en la provincia, concretamente en Vera, fue el 89109. El Estanco de José Ramón de Vera vendió un décimo de un quinto premio.