El manejo de las emociones y los pensamientos son claves para el bienestar social

Conseguir un estado de bienestar físico, mental y social a veces puede parecer una odisea, pero con esfuerzo, constancia y actitud es tarea fácil. El seminario Wellness y Salud. Qué puedes hacer tú por tu bienestar y juventud comenzó el pasado miércoles y finaliza hoy con una práctica física experiencial en la naturaleza en el Paraje Natural Punta Entinas Sabinar, en la que demostrarán los conocimientos adquiridos durante la formación emocional.

En la jornada de ayer Raquel Casero, directora del curso, aseguró: "en mi conferencia he hablado acerca de el manejo de los pensamientos, el entrenamieto mental, cómo aprender a ir en nuestro favor, a pensar positivamente, a ser nuestros aliados en lugar de nuestros enemigos con nuestra mente siendo conscientes de lo que estamos pensando.Una buena parte del tiempo no nos damos cuenta de lo que se nos pasa por la cabeza porque la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de lo que pensamos".

Además, ofrecer una visión global y luego muy específica, al mismo tiempo, de todos los elementos que contribuyen a la armonía, al bienestar de la persona que al final es lo que determina la salud, y esos elementos en realidad son un estilo de vida, el tipo de conductas que practicamos, las conductas físicas, en las que está la actividad física, la alimentación adecuada y correcta, pero además otros aspectos de la persona que es igualmente importante que estén equilibrados, como las conductas emocionales.

El objetivo del curso ha sido difundir información acerca de los aspectos fundamentales que incitan a una vida saludable, de los recursos disponibles y cómo hacerlos accesibles para todo aquel interesado puedan ponerlo en situación de manera autónoma. Además, se busca favorecer una cultura proactiva acerca de la responsabilidad y capacidad de cada uno para generar su propia calidad de vida y optimizar la capacidad de mejora cuando llega una situación débil o de enfermedad."Me parece estupendo, es una gran iniciativa y creo que es esa la que tendrían que hacer todas las universidades y los organismos públicos, así que ojalá que se copie a la Universidad de Almería", declaró Leonor Gallardo profesora titular de la Universidad de Castilla La Mancha. "El sello de una ciudad activa, porque las ciudades se tienen que convertir en territorios activos, protocolos de salud, porque todo el mundo tiene que saber cómo se encuentra para tomas decisiones y afinar el corazón", añadió la profesora.