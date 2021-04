Los mayores de La Cañada, con un edificio municipal flamante al que no pueden entrar

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha exigido al alcalde de la ciudad que proporcione un espacio a la Escuela de Adultos de La Cañada, cerrada el curso pasado con la promesa de que sería ubicada en un nuevo edificio municipal construido en el barrio, y que dé respuesta así a las peticiones de sus más de 200 alumnos. “No se puede obligar a personas mayores a desplazarse a las afueras del barrio, hasta el IES Sol de Portocarrero donde se imparten las clases desde que se cerró el centro, cuando las nuevas instalaciones ya están acabadas”.

Según Valverde, “el alcalde se comprometió en septiembre del año 2020 a que el nuevo edificio municipal sería ocupado por los alumnos de la Escuela de Adultos, tan pronto como se recepcionaran las obras, pero la realidad es que los trabajos ya acabaron, el edificio está concluido, hay funcionarios trabajando dentro de estas dependencias, pero los mayores del barrio siguen sin tener un espacio donde acceder a la educación y la cultura en su barrio”.

“El alcalde no ha cumplido su compromiso con los vecinos porque hace meses que las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y las clases no han vuelto al barrio, lo que ha provocado que muchos vecinos hayan tenido que renunciar a continuar sus estudios por no poder desplazarse a las instalaciones del IES Sol de Portocarrero, debido a su edad y a no contar con medios para acudir al centro”, ha manifestado Valverde.

Es por ello que la portavoz socialista, ha exigido al alcalde “más responsabilidad y que cumpla su palabra con La Cañada y con todos los alumnos de la Escuela de Adultos”, en un encuentro mantenido con los afectados durante una visita realizada al barrio.

Situación del barrio

Asimismo, la responsable socialista ha lamentado la situación de "abandono que sufre La Cañada parte del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, un barrio pujante y vivo que necesita más apoyo en asuntos importantes para sus vecinos, como la seguridad, especialmente en los caminos rurales y en la zona de invernaderos, y el mantenimiento de sus plazas, calles, aceras y mobiliario urbano”.

“Hemos podido apreciar una gran preocupación entre los vecinos por la escasa presencia policial, por el mal estado del recinto ferial, el abandono de los accesos a la playa o la falta de mantenimiento del carril bici que hay en el barrio”, apunta.

Valverde ha denunciado igualmente la falta de atención que vienen sufriendo los vendedores del Mercado Central y el deterioro en que se encuentra el entorno de este espacio municipal, “sobre el que debería orbitar la vida del barrio y que, sin embargo, lleva años sufriendo el abandono de los mandatarios del PP en el Consistorio”.

“Los vecinos se quejan, con razón, del mal estado de algunas plazas y zonas verdes, como la plaza Turre, junto a la calle Pedrosa; del entorno de la Plaza del Mercado, junto a la calle Playa; de la situación inacabada en que se encuentra la calle Pozo, o el parque de la urbanización Parquemar”, ha destacado Valverde.

En su opinión, “La Cañada no puede estar al albur de los caprichos del alcalde y su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento, y los vecinos y vecinas pueden estar seguros que desde el PSOE vamos a pelear para que se cumpla lo que se promete”, ha añadido