Los mayores, fuente de riqueza y sabiduría

Representantes del pueblo en el parlamento andaluz como, Arantxa Martín, PP; Noemí Cruz, PSOE; Marta Bosquet, Ciudadanos y Lucía Ayala, Podemos, pusieron ayer de manifiesto, en una mesa redonda, su visión sobre las nuevas propuestas de ciudadanía para las personas mayores en ámbito de entornos saludables, como fuentes de riqueza, experiencias y sabiduría. El primer edil sevillano, Juan Espadas, también fue protagonista de la jornada de clausura reflexionando acerca de los programas y futuros planes de adaptabilidad de las ciudades para este sector de población que se encuentra en auge.

"Desde un perspectiva de los Silver Economy yo creo que es fundamental tener un punto de vista de los mayores, desde el envejecimiento, como una oportunidad para generar riquezas, ya que, los seniors son, en la mayoría de los hogares españoles son sustento de las familias, sobre todo, a raiz de la crisis económica", además, "en la actualidad hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo con la tecnología actual. Existe un 30 % más de personas mayores", aseguró Noemí Cruz, parlamentaria andaluza por parte del PSOE.

"Viejas son las cosas, no las personas, así como, envejecer es un arte y hay que saber hacerlo", afianzó Marta Bosquet. La parlamentaria, además, realizó una ponderación del número de personas mayores que habrá en un futuro cercano. "En el año 2030, más de un 24,8% serán personas mayores de 65 años. En el 2060, uno de cada tres europeos rondarán los 70 años. Hay que fomentar la natalidad y eliminar la precariedad laboral. Para ello se debería invertir en mecanismos y tecnología para ralentizar la dependencia", concluyó la parlamentaria.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en su intervención, mencionó a su ciudad como lugar ejemplar en la integración total para las personas mayores. "Los seniors en Sevilla ocupan el 18% de la poablación. Es por ello que nos obliga a un cambio estructural en el modo de ver la ciudad, no solo desde el punto de vista de la accesibilidad o asistencial", a lo que añadió, "el enfoque debe ser diferente e integral a la hora de planificar la ciudad en los próximos años y no hay que verlo como un problema sino como una nueva oportunidad frente a un cambio de la sociedad. Una sociedad europea, andaluza y sevillana que va a tener en 20 años una cuarta parte de su población prácticamente con una edad superior a los 65 años". El alcalde sevillano declaró que "Sevilla es una ciudad ambiciosa que está llevando a cabo programas pioneros y que tiene muy claro que tiene que dar un salto cualitativo. Ya no basta con tener algunas políticas o iniciativas para los mayores de nuestra ciudad (no consiste en tenerlos entretenidos con algunos programas o eliminar barreras arquitectónicas".