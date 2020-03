Recibe el alta médica el joven almeriense contagiado de coronavirus

El paciente ingresado de 28 años que estaba en el Hospital Mediterráneo de Almería ha recibido el alta médica. El joven aterrizaba el pasado lunes a Almería procedente de Milán, donde reside. Lo hacía con fiebre, así que decidió acudir a un centro hospitalario de la capital para ser atendido.

En ese momento no apreciaron muestras de contagio por coronavirus, así que volvió a casa. Tres días después, el joven decidió acudir al Hospital Mediterráneo porque seguía padeciendo la fiebre inicial. El personal médico decidió ingresarlo tras realizarle las primeras exploraciones. Enviaron las muestras al Hospital Clínico San Carlos de Madrid y a las horas ya tenían los resultados, estaba contagiado por la enfermedad que ‘brotó’ en China.

Según las fuentes consultadas por Diario de Almería, el joven apenas está desarrolló síntomas propios del coronavirus, a excepción de la fiebre. Por lo que su estado de salud no es para nada preocupante. Así que permanecerá en el Hospital Mediterráneo hasta que termine su fase de aislamiento y su salud se haya recuperado al completo. En cuanto a sus familiares, se ha decidido que estos se encuentren en aislamiento activo, lo que significa que pueden llevar una vida normal, incluso salir a la calle, por lo que si no muestran síntomas, no tendrán que ser recluidos.

El pasado 26 de febrero, tras someterse a análisis, se descartó que un paciente sospechoso estuviera contagiado de coronavirus en Almería. El transportista de 42 años procedente del norte de Italia no tenía la enfermedad. Aún así permaneció ingresado y asilado por los síntomas que padecía desde el martes por la tarde, cuando en el Hospital Universitario Torrecárdenas se activó el protocolo. Las pruebas pertinentes para confirmar si estaba o no contagiado se analizaron en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el centro de referencia en esta zona de Andalucía para confirmar los posibles casos de coronavirus.

Y es que, aunque según los expertos, el coronavirus no deja de ser una ‘simple gripe’ que en principio no debe hacer daño a la población salvo problemas graves de salud, en Almería, como en el resto de provincias, los ciudadanos llevan semanas tomando medidas preventivas.