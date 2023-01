Los médicos desconvocan la huelga del viernes pero siguen la huelga indefinida

Los médicos no irán finalmente a la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz para este viernes. Así ha sido comunicado tras un acuerdo alcanzado entre la sección sindical con mayor representación entre los galenos andaluces y convocante del paro y la Consejería de Salud, según han anunciado ambas partes en una conferencia conjunta.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, el gerente del SAS, Diego Vargas, y el presidente del SMA, Rafael Carrasco, han informado de este acuerdo y argumentado que, las bases del mismo, pasan, principalmente, por la limitación horaria de las citas de atención primaria y de pediatría y en el compromiso de los médicos de atender las citas pendientes por la tarde con una serie de incentivos.

"Este acuerdo no se podría llevar a cabo si no fuera por la voluntariedad de los trabajadores", ha subrayado García, que ha sostenido que se da respuesta en acuerdo alcanzado a las dos grandes peticiones del sindicato, tener "capacidad para trabajar con seguridad por la mañana con tiempo suficiente para atender a los pacientes" y "compromiso para trabajar por las tardes para suplir citas" que no hayan podido ser atendidas para la mañana.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en Jaén que ambas partes estaban "cerca" de lograr un acuerdo que pudiera traducirse en la desconvocatoria de la huelga, y añadió que la Consejería de Salud estaba en constante diálogo con los sindicatos para alcanzar un acuerdo.

Los paros continúan

Mientras tanto, sigue adelante el paro indefinido convocado por otro sindicato, el de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) y que este miércoles cumple su cuarto día de protestas. "El seguimiento de la huelga de médicos en Andalucía se mantiene a pesar del duro quebranto económico que supone para los huelguistas", señaló el sindicato este martes por la tarde tras anunciar una ronda de protestas hoy por distintos centros de salud de la Comunidad andaluza, previa a la concentración anunciada para este sábado a las puertas del SAS en Sevilla.

"Los compañeros están convencidos de que es importante conseguir nuestras reivindicaciones y que es el momento indemorable de revertir la situación de los médicos andaluces", han indicado desde el sindicato. "Desde la Consejería de Salud siguen sin citarnos a negociar. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, nos ignora en sus declaraciones y hace referencia a las negociaciones que están realizando en exclusiva con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para evitar el paro de 12 horas convocado para el día 27, y ello con la excusa de que ellos son representativos de los médicos de primaria andaluces porque están en la Mesa sectorial", señalaron ayer desde el SMP.

El SMP ha añadido que el jueves hay Mesa Sectorial sobre la Atención Primaria y tampoco hay noticias de negociación con otros sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, y ha precisado: "No somos sólo médicos los que integramos ese nivel asistencial. Ya se sabe eso de divide y vencerás", sentencian.

Las consecuencias de la huelga

Según la central sindical, la huelga está teniendo algunas consecuencias positivas ya que hay centros de la Andalucía rural donde ahora hay más plantilla médica que sin estar en huelga debido a que han nombrado más mínimos que los médicos que hay trabajando de forma habitual, y ello debido a que habitualmente no se cubren las ausencias. "Hay centros donde administrativos y enfermería están trabajando genial, dirigiendo, atendiendo y priorizando adecuadamente a los pacientes para que nadie que precise atención médica realmente necesaria se quede sin atender. Queremos dar las gracias especialmente a estos compañeros por su profesionalidad y por demostrar que se puede hacer, y a todos, porque están soportando más presión de la ya acostumbrada debido a nuestra huelga", ha concluido.