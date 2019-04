“Otros son un melón sin calar, el del PP es un proyecto político que es fiable”

Cierre de campaña para los populares con un peso pesado. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acudió ayer a la capital almeriense para participar en dos actos, el más importante de ellos con mayores en el Hotel AC, en el que participaron cientos de personas. Una cita en la que el llamamiento a frenar la fragmentación del voto fue nuevamente el protagonista. Y es que el presidente del PP-A defendió que el de su partido es un “proyecto político que es fiable” mientras que otros partidos son un “melón por calar, que puede salir bueno o saber a pepino”.

Una velada referencia a Vox, cuyo nombre no apareció en ningún momento, y posiblemente a su socio de gobierno, Cs, que se corroboró con la siguiente sentencia:“La tentación de votar a otras fuerzas puede ser legítima” aunque es preciso “concentrar el voto”. “No puede ser que por dispersar el voto en tres fuerzas al final salgan ganando Pedro Sánchez y el PSOE. Hay que llenar las urnas de votos del PP porque es la autovía más directa, rápida y eficaz para echar a Sánchez se llama Pablo Casado”; sostuvo.

Así, reclamó el voto para los suyos a pesar de “respetar” a “todas las formaciones, salvo a los que quieren romper España y a los que legitiman la violencia”. “Como toda obra humana, el PP ha tenido luces y sombras. Por supuesto que nos habremos equivocado, como yo me he equivocaré como presidente, pero el día que me equivoque rectificaré y si he hecho daño a alguien me disculparé”, manifestó.

“Nosotros sí sabemos gestionar. La prueba la tenemos en Andalucía. Es verdad que no lo vendemos tan bien, tenemos que saber gestionar y vender”, añadió, afirmando que el PP ha sido la “columna vertebral del país” y que fue el que ilegalizó Batasuna o aplicó el 155 en Cataluña aunque “muchos hablan” de este artículo de la Constitución.

Finalmente, ha augurado que Pablo Casado será un “gran presidente” pese a su juventud porque tiene “frescura e ilusión, ímpetu, una gran solvencia y un paquete de medidas económicas que no tiene ninguna formación (...) con un equipo especializado en todos los asuntos que afectan a España”. En esta línea, ha añadido que no sólo tiene “coraje y capacidad” para liderar el país, sino también “cabeza”. “Eso es muy importante, porque se puede subir... Yo puedo decir muchas cosas que os van a gustar a todos. El problema no es sólo decir las cosas, es ejecutarlas después en un Gobierno”, ha apostillado.

Moreno, pidió a la provincia de Almería “que no rompa la tradición” de voto porque siempre “os ha sentado muy bien el PP”, ha avisado de que quien “se quede en casa” lo va a “lamentar los próximos cuatro años” y ha llamado a “llenar las urnas” con votos a la formación que lidera Pablo Casado. “Pensad en nuestro proyecto y ayudad a trasladarlo. Ese nieto que se ha despistado. Habrá que tomarse un cafelito con él, un churro y decirle: oye o, incluso, darle un... los abuelos ya sabéis de estas cosas”, bromeó jocoso.