En el tramo final de la avenida Mare Nostrum, en confluencia con Manolo Caracol y Antonio de Mairena, se inunda cada domingo por la mañana de puestos de venta de todo tipo de enseres y productos, pero principalmente de ropa de segunda mano. Es el mercadillo ilegal de El Puche, un punto masivo y clandestino de venta que brota cada cierto tiempo, al estilo del río Guadiana que aparece y desaparece durante meses, sin que las operaciones policiales que se han realizado, a instancias del Ayuntamiento de Almería, logren desmantelarlo definitivamente.

Los vecinos denuncian que lejos de controlarse en la actual situación de pandemia, el octavo mercadillo del término municipal y único que sobrevive en la ilegalidad, ha ido incrementando la presencia de personas y vendedores de forma exponencial. "La situación es insostenible y nadie pone interés en solventarlo, la Policía Local nos dice que no pueden actuar y el Ayuntamiento y nuestro alcalde de Almería no nos dan respuesta", argumenta uno de los residentes en el barrio de manera anónima que entiende que la situación, más allá de la falta de garantías comerciales, genera un problema sanitario muy alarmante. "No hay ni higiene ni distanciamiento mínimo, es la mayor aglomeración de personas sin ningún tipo de medidas de prevención, a veces ni mascarilla", añade este vecino y alerta de la posibilidad de sufrir un brote.

Antes se celebraba los miércoles en la zona interior del barrio, pero en los últimos años se viene extendiendo hasta escasos metros del polígono Sector 20. En las aceras sobre mantas y cajas y colgados en las paredes de los muros y edificios como la ropa que se tiende, se exhiben una mercancía textil de segunda puesta, enseres y productos de todo tipo. El mercardillo perdió fuelle, antes llegaban a ser más de 200 puestos de venta, pero no se ha conseguido erradicar todavía por completo. Cada domingo siguen concentrándose en la zona una veintena de manteros y cientos de compradores en una coyuntura de crisis sanitaria que lo convierte en un foco de mayor riesgo que nunca.