Cazorla: “El PP está jugando a dos barajas y puede que pierda el pan y el perro”

–Ha presentado catorce propuestas en los presupuestos, ¿cuáles resaltaría?

-Hay cuestiones de todo tipo, que van en nuestro ADN de diversificar y ampliar la ciudad, de equilibrarla. Tocamos el ámbito social, los autónomos y tratamos de potenciar sectores que creemos que son importantes. Entendemos que algo muy necesario es el proyecto de reforma del parque Nicolás Salmerón. Hemos calculado que con 1,5 millones se puede recuperar ese espacio para la ciudad. La gente no debe tener miedo a ir a ese parque. Hay problemas de seguridad, de movilidad o de adecuación de los espacios. Hay que hablarlo con la gente, yo creo en la participación ciudadana. El PP no ha creído en ella nunca. Proponemos recuperar el templete de la música para hacer conciertos y que la gente vaya al parque. Queremos hacer un mariposario, que se ha convertido en atractivo de visitas en muchas capitales de provincia. Además, también queremos facilitar a los jóvenes la emancipación, una persona que cobra mil euros no puede irse de su casa. Es imposible. ¿Qué propusimos? Algo que ya se está haciendo. En el presupuesto obligamos a poner más de 100.000 euros para dar una ayuda en el alquiler para dos años. Estamos en una sociedad en la soledad no deseada es algo que llevábamos en el programa porque es uno de los elementos más importantes que nos vamos a encontrar en las próximas décadas. Hay personas mayores con falta de movilidad o con discapacidad y si encima se siente solo... lo que nos cuesta a la sociedad es difícil de paliar pero hay medidas. Nosotros proponemos que las adopciones de animales del centro zoosanitario sean gratis. Y no cuesta mucho a la ciudadanía. Es que si en diez días no hay nadie que adopte, se sacrifica. Es más fácil que lo tenga una persona que lo necesita, que como terapia y compañía es magnífico. Hay que rebajar los impuestos en el terreno de los autónomos, que son los que generan empleo. Hay que volcarse con el tema de las Startup y el comercio de cercanía. El equilibrio entre barrios también es fundamental. Una de las propuestas contiene dos millones de euros para barrios con verdaderas deficiencias. Y no solo barrios de Los Almendros, El Puche o Pescadería, hay barrios en el propio centro con muchas necesidades. El barrio de La Goleta tiene muchas deficiencias y no es un barrio marginal. Hay que iluminar y asfaltar La Juaida. Un largo etcétera que va por esos derroteros, pero también es muy importante la bajada de impuestos en casos como transmisión de vehículos o traspaso de negocios. Espero que desde el PP nos den la garantía de que estas propuestas se van a cumplir, porque tenemos la experiencia de que de los anteriores no se ha cumplido ni un 40%. Le hemos exigido además que ni un paso atrás. Lo que tampoco conocemos es lo que ellos quieren sacar adelante en los presupuestos.

-Igual no lo conocen porque al PP les basta con tener el apoyo de Vox.

Hay determinadas materias en la que no vamos a dar ni un paso hacia atrás. Ni en materia de violencia de género, ni en igualdad social ni en materia de diversidad. Lo digo por Vox, por Podemos, PP y PSOE. Me da igual.

-Entiendo que independientemente de lo que el PP esté hablando con Vox, si a usted le incluyen sus propuestas, apoyara los presupuestos.

-Nosotros, como tal, queremos que se cumplan esas catorce medidas, pero que nos dé la garantía, y quiero escucharlo en el pleno por parte del propio alcalde. Da igual por escrito o no, si anteriormente se ha firmado y no se ha cumplido. Lo que quiero es que se cumpla a la ciudadanía.

-¿Considera que darle nuevamente el voto de confianza al PP es una humillación como lo pinta el PSOE?

-No lo había oído pero me parece fuera de toda lógica y todo tono político. De lo que se trata es de hacer que avance la ciudad sin mirar ideología. Si nos encasquillamos en lo que se ha encasquillado el PSOE a nivel nacional dejamos una ciudad estancada. Yo amo esta ciudad y necesitamos un presupuesto para mejorarla. Independientemente de quien gobierne. Esa es la diferencia entre esa manera de pensar del PSOE y nosotros. El PSOE es conmigo o contra mí. Y hay que llegar a acuerdos. Ojo, sin humillaciones y exigiendo el sitio que nos corresponde.

–¿Se siente más a gusto en el rol que tiene en esta legislatura? Parece el hombre fuerte de la oposición.

-Al final eres como te ven. Si ahora se me ve mejor, bendito sea. Antes estaba muy cómodo y ahora estoy igual. Si retrocedemos, nosotros le hemos dado unos castañazos al Partido Popular tremendos. Tengo la misma libertad ahora que antes. Lo distinto es que ahora el PP se sienta más cómodo porque piensa que lo que en lo que no le apoye Vox le va a apoyar Cs, y en eso se equivoca, porque puede que pierda el pan y el perro. Está jugando a dos barajas y puede que pierda en muchas cuestiones importantes. Yo creo que el PP se ha equivocado en algo muy importante en estas legislaturas y es no permitir que Ciudadanos esté en el equipo de gobierno. Y eso queríamos. Hubiéramos hecho un mejor papel estando dentro del gobierno. Ahora, desde la oposición siempre he llevado a cabo un papel, el de intentar hacer de argamasa, de dar estabilidad. Pero sucede que hay una formar de hacer política vieja y enquistada del bipartidismo, que en el fondo opinan lo mismo sobre determinadas cuestiones.

- ¿Ve a Vox sacando adelante todo lo que plantee el PP?

-Lejos de enjuiciar la labor de oposición, tengo que decir que Vox representa a un conjunto de la ciudadanía que se merece una consideración. Podrán ser novatos pero no hay ningún concejal tonto en ningún partido. En muchas cuestiones, el PP piensa que puede manejar las situaciones porque tiene dos barajas y eso es una torpeza. Si yo fuera alcalde la ciudad me gustaría sacar todo con el mayor consenso posible. Pero el PP sigue enmarcado en estar conmigo o contra mí. Y cuando le interesa tira hacia un lado o hacia otro. Nosotros, como liberales, defendemos nuestro papel de centro y constitucionalista.

–¿Entiende el porqué no se potencia el patrimonio histórico de barrios desfavorecidos como La Chanca?

-Hay dos cosas importantes que llevamos en el presupuesto con respecto al barrio, la rehabilitación de las cuevas de La Chanca y la Cueva de la Campsa, que ya lo llevábamos en anteriores presupuestos, pero no se ha hecho nada porque no hay voluntad política. Tenemos potencial para convertir la Chanca y los aledaños de la Alcazaba en un Albaicín. Pero como es un barrio que al PP no la conviene porque igual piensa que no le votan porque no es de derechas, pues lo aparta. Pero cuando están los de izquierdas tampoco hacen nada, solo hay que echar un ojo al PERI que se hizo hace tres décadas. También llevamos la adecuación del acceso a las Canteras Califales.

-¿Cuándo se va a prestar verdadera atención a los barrios desfavorecidos?

-Hay algo que yo he reprochado en plenos y se lo he comunicado en privado. Y es que no creen en la participación ciudadana. Su excusa es: “Arreglamos la calle y a los dos días está hecha una porquería”. Claro, porque esto un problema educacional. Los especialistas desde el punto de vista educacional pueden tratarlo. Todo el mundo tiene derecho pero nadie es más que nadie. Hay un Reglamento de Participación Ciudadana que lleva un cajón desde que se hizo. Ni se va a hacer. Aunque yo espero que algún día salga del cajón.

–¿Por qué no le creyeron cuando dijo que las obras del soterramiento estaban paradas?

-Porque no les interesaba. No le interesaba al alcalde.

- Y ellos lo sabían...

-Totalmente. Quien presidente la sociedad Almería Alta Velocidad es el alcalde. Es la confrontación por la confrontación, por eso Ramón negaba la evidencia.

–¿Por qué se enervan tanto cuando Fernando Martínez dice que esas obras están paradas? Aunque después él mismo dijera lo contrario.

-Porque se valora más el postureo político que la defensa de los intereses de los almerienses. Almería no avanza más por la mediocridad de los políticos que hemos tenido hasta ahora. Han anticipado los intereses partidistas a los de la ciudadanía. El PP no ha aceptado que esas obras estaban paradas porque se lo haya dicho Miguel Cazorla, lo aceptaron cuando Ana Martínez Labella y el alcalde van a Madrid y le dicen que las obras están paradas y que necesitan 78.000 euros más. Es que hace año y medio dije que esto sería otro fracaso, desde que se adjudicaron las obras. Yo dije que no hacer el bypass por la calle Mariana Pineda era un error y que iba a tener condenada a Almería. El alcalde no se lo creía. Castellón me dijo que solo buscaba minutos de gloria. Decían en que en ochos meses tendríamos el tren en la ciudad. Ahí tenemos los ocho meses... Ya llevamos un año y no hay ni un 40% hecho de la obra.

- Ahora piden un millón para superar una barrera de escombros.

-Se nos puede tomar por tontos a los almerienses una o dos veces, pero por algo más no se nos puede tomar. Cuando la obra sale a licitación con una baja temeraria de casi un 38%, de algún sitio tenían que sacar el dinero. Tal y como ocurrió con la terminación del Paseo Marítimo. Treinta millones de euros nos ha costado debido a una sentencia cuando se podría haber arreglado con siete millones de euros y un terreno. Ahora llevan una moción para instar al Gobierno de España a que termine el Paseo Marítimo. Y en el soterramiento reconocen que las obras están paradas. Es otro mal acuerdo.

– ¿Está satisfecho con el Museo de la Vega? Es algo por lo que lleva luchando tiempo.

-Estoy contento con que la Vega tenga su museo, pero no estoy nada de satisfecho con el proyecto. Se han tirado 13 años engañando a la asociación de La Vega para tener un museo. Este proyecto, como tal, yo lo presenté en el Anillo Museístico que tantas mofas y risas generó, con una partida presupuestaría de 472.000 euros. Fue en el año 2007. Han pasado 13 años engañando la asociación de La Vega, algo que yo impulsé para poder hacer el museo. Luis Rogelio solo ha recurrido a los vecinos de La Vega cada vez que ha habido unas elecciones. Yo crecí también durante años en la zona, de hecho me fui a vivir con mis abuelos allí. Cogía mis acelgas, las llevaba a la alhondiga y de ahí me saca algo de dinero para no tener que pedirle un duro a mis padres. La Vega de Almería ha dado mucho dinero al Ayuntamiento, se ha recalificado unos terrenos que eran agrarios y se han convertido en urbanos ¿Y qué pasa? ¿Qué han perdido los vegueros? Hemos perdido un museo, que era lo que yo pretendía, no un centro de interpretación, que es lo que se va a hacer. Es la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Han estado décadas dándole de comer a toda la población almeriense. Y ahora La Vega cede esos terrenos, es cierto que se le ha dado mucho dinero a los vegueros y se han puesto ricos. Pero no es menos cierto que el Ayuntamiento ha recogido cientos de miles de euros de plusvalías, millones de euros de terrenos cedidos para otras cuestiones... porque nos gastemos millón y pico de euros para devolverle a la cultura de la Vega lo que la Vega ha perdido... no es para tanto. Pues en la presentación del proyecto entendí que este dista mucho de reflejar toda esta cultura de La Vega. Se va a tirar el cortijo abajo y se van a poner tres cajones, literalmente, llenos de cuatro cachivaches, de aperos de labranzas... Y no era esa la esencia del museo, es la cultura de La Vega y empieza por un cortijo que nos identifique a los vegueros. Y en eso han tenido mucha culpa Ana Martínez Labella y los responsables de la asociación.

-¿Y si usted ha estado tan implicado por qué no ha hecho nada por impedir esto?

- A mi no se me ha consultado nada. Yo dejé un anteproyecto hecho de un veguero que es médico, Manuel Gálvez. Está publicado en cualquier biblioteca. Se dejó hecho un ecomuseo donde se representaba el río Andarax con las dos Vegas, un centro escultural, interpretativo para representar toda la cultura. Ocupaba una hectárea y media.

–Al final ha denunciado a Carlos Sánchez por sus declaraciones en pleno.

-Quiero decir que no tengo nada en contra de Carlos Sánchez. El problema es que el PP utiliza a Carlos Sánchez para ocultar la metedura de pata de una sentencia de 30 millones de euros que nos va a costar a cada almeriense 150 euros. Para tapar esto, porque no tienen armas, atacan en el terreno personal utilizando al vocero. Pero no todo vale en política. No puedes atacar en lo personal a una persona. Esto lo he soportado muchos años con el PP y ha llegado el momento de ponerle punto y final. Y como no necesito la política para vivir, hago lo que tenga que hacer en conciencia. Queda un vestigio de una vieja forma de hacer política por parte del PP que es innato en ellos. Lo hizo Ana Labella, lo hizo Manuel Guzmán... Y Carlos Sánchez mintió en pleno. Dijo que yo tenía sentencias para desacreditarme públicamente. Y es para tapar su sentencia. Yo cuando acabó el pleno, como siempre suelo hacer, me dirijo a esa persona y le echo la mano. Pero a ellos no le bastó eso, porque era para haberle dicho cuatro cosas. Jamás he firmado nada en una servilleta, ni he tenido sentencias.... ¡nada! Pero esto llegó a los juzgados porque ellos el lunes llaman a La Voz de Almería y sacan el corte de sus acusaciones falsas y calumniosas en la radio a las 8 de la mañana y solo ponen su corte. Mis asesores me comentan lo hecho y entonces me dan la oportunidad de que en la misma franja horaria yo cuente la verdad de todo esto, porque no habían puesto mi corte y también hubiera cargado contra ellos si no hubiera podido ofrecer mi versión. Y ahí anuncié que tenía 15 días para retractarse de esa mentira. Pues pasados los 15 días pondría un acto de conciliación previo a la querella. Pido que se retracte en el mismo sitio en que lo dijo y que admita que lo que dijo es mentira. “Tenía que usted meterse debajo de una mesa cada vez que se habla de sentencias, con la de sentencias que tiene usted acumuladas”, dijo. Que no quiere ir al acto de conciliación por su soberbia, vanidad o falso orgullo que no lo haga. Entonces la querella tendré que poner una indemnización. Hay que acabar con la manera de actuar de algunos señores del PP.

-¿Su relación con Rafael Burgos sigue siendo la misma que al inicio de todo esto?

-Yo sigo teniendo la misma relación. No ha variado ni un milímetro. No te voy a engañar nunca. Yo sigo yendo a recogerlo a su casa, como lo hacía antes. Es una sensación errónea, no hay que buscarle tres patas al gato. Es un tema físico de estar en dos administraciones. Los equipos de Diputación y Ayuntamiento nos reunimos todos los lunes. Existe unión.

–¿Cómo va afectar la caída del partido a nivel nacional a los ayuntamientos?

-Ciudadanos, después de la debacle electoral, ha tomado buena nota y en base a eso, en el último Consejo Nacional, ha salido una gestora que va a poner en marcha todo el proceso hasta la asamblea y a partir de ahí elegiremos quién será nuestra presidenta. Yo confío en Inés, tenemos que volver a ese centro liberar progresista y constitucionalista del que nosotros siempre hemos abogado. Almería necesita más que nunca un centro.