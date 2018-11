Más de un millar de gatos se quedan sin cuidadoras con 'carné municipal'

Calculan que en el término municipal de la capital puede haber entre 1.000 y 1.100 gatos silvestres. Muchos de ellos son atendidos por personas voluntarias que, desde hace tres años, llevan reclamando al Ayuntamiento de Almería la implantación del sistema de captura, esterilización y retorno al lugar de origen del animal, que repartiría a estos cuidadores un carnet que les ahorraría, por otro lado, presiones sociales. Aunque este método está contemplado en el borrador de la nueva ordenanza municipal de tenencia de animales, el equipo de gobierno ha comunicado que no es su intención habilitarlo hasta que la Junta de Andalucía aclare el "vacío legal".

Esta ha sido parte de la contestación que en el Pleno del lunes ofreció la concejala de Promoción de la Ciudad, Comercio y también Salud, Carolina Lafita, a las representantes de protectoras y voluntarias que, a título particular, quisieron exponer al Plenario las dificultades con las que se topan a diario por conflictos con los vecinos, llegando incluso a reclamar presencia policial.

La portavoz de la Plataforma Seven Lifes intervino en el turno de Audiencia Pública con la intención de conocer el estado en el cual se encuentra la tramitación de la nueva ordenanza, todavía en fase de borrador después de casi tres años desde que el Ayuntamiento comenzara, como recordó, a abordar su redacción. La protectora de animales incidió en este sentido en la conveniencia de instaurar el sistema CER (antes CES). La concejala aludió al citado vacío legal de la Junta de Andalucía para manifestar que hasta que no haya una nueva normativa, no será implantado este sistema de colonias controladas al considerarse inviable por las actuales reglas andaluzas sobre identificación de animales.