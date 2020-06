La decisión del Reino de Marruecos de aparcar en prevención de la propagación del coronavirus la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo conjunto con España y otros países europeos que permite el retorno por vacaciones cada verano de más de tres millones de marroquíes entre mediados de junio y septiembre, tendrá un fuerte impacto económico en el puerto de Almería, uno de las enclaves estratégicos en este tránsito de pasajeros y vehículos. El presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, ha cifrado en torno a 3,5 millones de euros los ingresos que conlleva la OPE en nuestra provincia en base a los datos del pasado año cuando pasaron 582.378 viajeros por la estación marítima para realizar sus desplazamientos con Marruecos y Argelia o para conectar con Melilla.

Un incremento del 4,23% en el tráfico de usuarios y de casi un 7% en los vehículos en régimen de pasaje durante el Paso del Estrecho que está detrás precisamente de la mejora de las estadísticas e ingresos anuales al cierre de 2019, pero este año la decisión de Marruecos de no autorizar llegadas, al tener las fronteras cerradas desde el 12 de marzomermará sensiblemente el balance financiero, además de la generación de empleo. Durante el pasado año la Autoridad Portuaria contó con un dispositivo humano de unas 80 personas, de las que una veintena fueron contratadas para el periodo de la operación como técnicos de medios mecánicos, información y servicios auxiliares. La plantilla de Policía Portuaria se reforzó hasta los 49 agentes y otras cuatro personas prestaron servicio en el punto de información.

"Si Marruecos mantiene cerradas las fronteras no hay OPE y no sabemos cuando las abrirán", argumenta Caicedo que todavía no ha recibido confirmación oficial del Gobierno ni ninguna instrucción ni protocolo de Puertos del Estado. "Si hay aperturas de fronteras no se llamará OPE, pero ese tránsito de viajeros se realizará a través de las navieras y nosotros estamos preparados porque venimos preparando el Paso del Estrecho desde enero", añade. El puerto de Almería ha retomado el transporte regular de pasajeros con Melilla una vez finalizado el estado de alarma, pero se que ha quedado sin las conexiones internacionales con el norte de África que el pasado año operaron tres compañías (Trasmediterránea, Naviera Armas y Baleària) que sumaron diez buques y llegaron a realizar medio centenar de salidas semanales durante el verano.

Hace tan sólo unos días, antes de conocerse el anuncio de Marruecos de suspensión de la operativa que en su conjunto el pasado año alcanzó a 3,2 millones de personas y 760.215 vehículos, el presidente del Puerto reconocía que "la OPE económicamente le viene muy bien al puerto, pero aquí hay que primar la salud. Al final hay que buscar una compatibilidad. Si no trabajas, pierde las salud, pero sin condiciones sanitarias seguras, es complicadoDe hecho en abril se creó una comisión interna para iniciar los preparativos del Paso del Estrecho que tendrá que retomarse en el momento que se abran las fronteras del país vecino porque implicará una serie de medidas sanitarias nunca implementadas en los tránsitos como presentar una prueba negativa de la COVID-19 antes de embarcar, distanciamiento social, reducción de la capacidad y tareas de desinfección, además de que los viajeros tendrán que someterse a un confinamiento de nueve días a su llegada.