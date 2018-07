"Hay 42 millones de euros que no se perciben por falta de agrupación"

Durante el turno de preguntas, última parte y más dinámica, del desayuno informativo organizado por Grupo Joly y Banco Santander con el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, se hizo un exhaustivo repaso a muchos de los temas que más preocupan dentro del sector agroalimentario andaluz, pero al igual que se abordó qué se puede mejorar también se mostraron las fortalezas. Aspectos en boca de todos en los últimos meses como la crisis de la aceituna negra el desarrollo de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía, los precios en origen de frutas y hortalizas, fueron abordados por Sánchez Haro.

Pero también hubo espacio para otros que parecen más silenciosos. El papel de la mujer en el sector agroalimetario es uno de esos urgentes y que no siempre están de actualidad. En este sentido, el consejero adelantó que en la nueva Ley de Agricultura, que actualmente está en trámite parlamentario, su papel será clave. Además, ya hay trabajo recorrido. "En todas las líneas que sacamos de ayudas, el papel y proyectos donde las mujeres son protagonistas tienen una puntuación especial. La mujer debe ocupar espacios de decisión en nuestro mundo agrario. No tiene sentido no valorar el papel clave que desempeña y su gran presencia. Tiene que estar en los puestos de decisión y relevancia. Es clave. Por eso, nosotros desde la Consejería de Agricultura aprobamos nuestro primer plan de igualdad. Independientemente de lo hecho, tenemos que seguir trabajando y avanzando mucho más".

La extensa burocracia a la que se enfrentan los agricultores y emprendedores de proyectos relacionados con el sector es "un asunto que nos preocupa. La simplificación administrativa también es clave. No podemos pretender tener un sector productivo dinámico y eficaz, cuando con cualquier tramitación se tarda tanto. La complejidad de nuestras normas es un asunto a abordar", reconocía ayer Sánchez Haro. En este sentido, ya se ha avanzado algo. "Cuando accedí al cargo de consejero, una de las primeras cosas que hicimos fue precisamente poner en marcha un grupo de simplificación administrativa. Se trata de hacer las normas más fáciles, no complejas, y que pueda entenderlas todo el mundo. Además hay otras administraciones que entran aquí en juego, como son Ayuntamientos o el Estado, y todos tienen que tomar conciencia de ello".

La importancia del capital humano también se puso de manifiesto ante una pregunta realizada por parte de Carmen Vidal, secretaria General del sindicato UGT en la provincia de Almería, que temen la posible paralización del futuro convenio colectivo del manipulado, tan importante para la provincia de Almería. En este sentido, el consejero tendió la mano y resaltó la importancia de que todos los elementos que participan en el sector agroalimentario tienen que estar bien. "Debemos tomar conciencia de ello. Hay que respetar los derechos, incentivar la actividad y facilitar en la medida de lo posible que se lleguen a acuerdos en base a la responsabilidad".