"El ministro Ábalos vendrá a Almería para comprometerse con el AVE"

Adriana Lastra es una apuesta con carácter. Nutrida en las Juventudes Socialistas de Ribadesella (Asturias), forja a hierro la idea de que en la política actual no queda otra que dialogar para tomar decisiones. Con 84 diputados y dispuestos a agotar la legislatura, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso tiene por delante uno de los papeles más incómodos y protagonistas de los próximos meses.

-Ha pasado por Almería y no tardó en cargar contra el proyecto para trasladar el Monumento a los Mártires de la Libertad.

-Los elementos iconográficos relevantes que reflejan lo que fue la historia de la ciudad tienen que estar en el centro de las ciudades. No hay mejor espacio que la Plaza de la Constitución para conmemorar a los mártires que defendían de la Constitución. No tiene explicación. Quieren descapitalizar una zona emblemática. Además, lo que las ciudades buscan ahora son islas de sombras. El cambio climático ha llegado para quedarse y agravarse y se pretende luchar contra ello. El 'Pingurucho', por lo que tiene de simbólico, tiene que seguir siendo un símbolo. El PP pretende hacer esto para que la gente se olvide, para que se pierda el monumento y su simbología. Eso dice mucho de lo que es la memoria histórica del Partido Popular.

-¿Le han puesto en conocimiento de la situación del AVE en Almería?

-Me puso en conocimiento el ministro. El compromiso del ministro es venir dentro de unas semanas. Ahora está cerrando agenda en el Parlamento y las comisiones. Pero vendrá para comprometerse delante de toda Almería de que se va a cumplir el calendario previsto y que en 2023 llegará el AVE. No se deben seguir generando más dudas.

-La Policía Nacional se queja de la poca plantilla con la que cuenta para atender el aumento de inmigrantes, ¿qué se está haciendo al respecto?

-Es una realidad global y hay que darle una respuesta global. Nosotros somos la frontera sur de Europa. El Gobierno está trabajando en dotar de más recursos a los Cuerpos y Fuerzas del Estado y en abrir más espacios para la acogida de emigrantes. Se van a poner sobre la mesa 30 millones de euros para dar una respuesta global a todo. Estamos trabajando no solo con las comunidades autónomas, tabién con Europa, incluso con los países de tránsito, de dónde vienen los migrantes. Marlaska ha estado en Argelia, Mauritania o en Marruecos para coordinarse con estos países para que la respuesta venga también desde el sur. Como dice el presidente del Gobierno, ahora empieza la política migratoria. Desde el año 2013 han llegado cada vez más inmigrantes. De 2016 a 2017 aumentó la llegada de inmigrantes en un 170%. Y el Gobierno del PP no hizo nada. Una muestra de ello es la llegada del segundo Aquarius, lo que hicimos es dar una respuesta conjunta con otros países.

-Ustedes no han renunciado a la idea de agotar la legislatura.

-Espero agotar la legislatura y que las elecciones sean en el 2020. Estamos trabajando en el Gobierno para ello. Nuestro objetivo es el que plasmó el presidente del Gobierno en el debate de la moción de censura. Primero cumplir con los compromisos de estabilidad con Europa, modernizar el país, dignificar las instituciones y recuperar derechos y libertades que se habían perdido en los últimos años.

-Con un Albert Rivera tocado, un Pablo Iglesias desaparecido y un Pablo Casado agotado por el máster, ¿no se le ha pasado a Pedro Sánchez aprovecharse del momento para fortalecer su gobierno adelantando elecciones?

-A la política uno no viene a aprovecharse del momento. Se viene a gestionar, y a gestionar bien. Y el país ahora tiene la oportunidad de tener un Gobierno que gestione para los ciudades. En estos dos meses y medio, hemos subido la base reguladora de la pensión de viudedad, hemos recuperado las becas, hemos universalizado nuevamente la sanidad... Hemos tomado una serie de medidas muy importantes y relevantes para la sociedad. Eso es lo que queremos seguir haciendo. Lo que no podemos es estar continuamente mirando las encuestas. Lo que tenemos que aprovechar el momento para gestionar bien. Lo que otros hubieran hecho, no lo vamos a hacer nosotros. El PSOE ha estado casi siete años en la oposición y se han pasado muy mal, y ahora que estamos en el Gobierno queremos sacar medidas adelante, como derogar lo más lesivo de la reforma laboral de acuerdo con el resto de los grupos, hacer igual con la Ley Mordaza y, en fin, recuperar derechos y libertades perdidas.

-Tienen 84 diputados, puede ser un quebradero de cabeza. Sin aprobar los presupuestos será difícil mantener la gobernabilidad.

-La política es negociación, diálogo y consenso. Las mayorías absolutas se acabaron para mucho tiempo. Ojalá me equivoque y dentro de dos años lo consigamos. El llegar a acuerdos con otras fuerzas va a ser obligado. Estos dos años que estuvo el gobierno de Rajoy... no sacaba nada en el Congreso de los Diputados. Aprobaba los presupuestos y nada más. Ahora estamos negociando esa senda de estabilidad. Hemos conseguido que Europa flexibilice el objetivo de déficit con esas 5 décimas más. Seis mil millones de euros que al final se van a la Seguridad Social, a la Sanidad, a la Educación, a los Servicios Sociales. Lo que esperamos es que el Consejo de Estabilidad Política y Financiera lo apruebe y llegar a un acuerdo con el resto de los grupos para que también lo hagan. Y luego sacar unos buenos presupuestos. Y en eso estamos trabajando nosotros y el resto de los grupos.

-¿De verdad cree en la posibilidad de aprobar las cuentas?

-Lo veo posible. Y cada día que pasa más.

-¿En qué se basa?

-En las negociaciones que estamos teniendo con los otros grupos. Sobre todo en las cosas que nos unen a la hora de hablar de los presupuestos. España no tiene un problema de gasto, sino de ingreso. Hay que mejorar eso. La senda de estabilidad es el primer paso. Va a haber Presupuesto Generales de Estado.

-Pretende aprobar una reforma fiscal con la que generar otros 6.000 millones de euros, ¿cuáles son los pasos?

-Modificaciones puntuales en el IRPF, modificación en las sociedades... Son medidas que pusimos encima de la mesa al hablar del problema de las pensiones. Fue Pedro Sánchez quien dijo que las pensiones de España estaban en riesgo porque hay un problema de ingresos y que el PSOE tiene un plan para estabilizar a la Seguridad Social. Habló una serie de reformas como el impuesto a la banca, a las transacciones financieras... Hay una serie de medidas que se puedan adoptar ¿Qué hizo el PP? Subirnos los impuestos a las clases medias y trabajadores y bajárselos a los que más ganan. Nosotros pretendemos que esa reforma fiscal no vaya a los hombros de las clases medias y trabajadoras. En eso hay concordancia y acuerdo con el resto de los grupos.

-¿Están mimando al PP para apartar a la otra derecha y a la otra izquierda?

-El PP a nosotros no nos ha ayudado en nada y nosotros a ellos tampoco. El PP ha escogido una senda, con la elección de Pablo Casado, de radicalización e irse cada vez más a la derecha. Hemos escuchado a Andrea Levy decir que hay que derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y volver a la Ley del Aborto de 1985 porque había más consenso. Yo creo que no se han mirado lo que sucedió con aquella ley. Eso es una regresión. El PP se está 'derechizando' más. Nosotros bastante tenemos con gobernar como para pensar en lo que hace el PP, que en este momento compite por un espacio electoral con Ciudadanos, que también se ha 'derechizado'. Y ahora podría entrar Vox. Están luchando de forma fratricida.

-¿Es posible que no estén siendo demasiado duros con Casado y su máster?

-Lo estamos siendo. Si Pablo Casado no estuviera aforado, estaría imputado a día de hoy. Porque tres de sus compañeras están imputadas y un profesor también. Pero esto tiene que ir al Supremo y ya veremos qué determina. Casado no es un político digno de representar a una derecha moderna, digna, limpia... vamos lo que necesitaba el PP después de todo lo que ha pasado. Porque el PP está en la oposición por todos los casos de corrupción y el hartazgo ciudadano. Casado no es un buen inicio para el PP. Pero nosotros hemos sido duros. El tema del máster empieza con Cifuentes y eldiario.es, pero coge fuerza con el PSOE presenta la moción de censura en Madrid.

-El otro frente se aproxima por Cataluña. Habrá un encuentro Sánchez-Torra en otoño, ¿le tenderán la mano?

-Nosotros tenemos muy clara la defensa del Estatuto de Cataluña, la defensa de la Constitución. Quiero recordar que nosotros somos el único partido que queda en el panorama político de aquellos que forjaron y firmaron la Constitución, y por tanto somos sus defensores. Nosotros apoyamos en su momento al PP en la aplicación del 155. Y si el 'Govern' vuelve a saltarse la Ley, a hacer una declaración unilateral de independencia, la respuesta del Estado será la misma. La obligación del presidente del Gobierno es intentar rebajar la tensión, porque en Cataluña lo que se ha producido es una fractura social sin precedentes generado por los independentistas. Lo que estamos intentando es superar esa fractura y que el 'Govern' no se salga de la senda estatutaria y constitucional.

-Da la impresión de que Torra no está por la labor de destensar a pesar de que tras la llegada del PSOE al Gobierno ha habido algo de calma.

-Lo que tenemos que hacer es trabajar para superar esa situación, para que el Govern no se salga de la senda constitucional.

-Donde sí se avanza es en la exhumación del cadáver de Franco. Otro asunto en el que Ciudadanos ha cambiado de opinión en apenas un año.

-Rivera ha dicho que no lo va a apoyar. Ciudadanos es un ejemplo paradigmático de cómo se puede girar 180 grados en tres años. En el 2015 eran socialdemócratas según sus propios estatutos, en 2016 lo quitan de ellos, en el 2017 apoyan una PNL del grupo socialista para adoptar una serie de medidas, entre otras sacar a Franco del Valle de los Caídos, y ahora dicen que no apoyan el Real Decreto. Se mueven según las encuestas. Al final acaba 'derechizándose' y radicalizándose cada vez más.

-Al contrario de lo que sucede en Andalucía, ustedes se han alejado radicalmente de Ciudadanos a nivel nacional, incluso habiendo tenido cierto entendimiento en meses pasados.

-En Andalucía gobernarnos porque Susana Díaz ganó las elecciones. Y después de un bloqueo absurdo conseguimos gobernar. El apoyo de Ciudadanos hemos logrado sacar buenos presupuestos para Andalucía al igual que en otros momentos históricos la ha habido con otros partidos. A nivel nacional, el PSOE no se ha movido. Somos el mismo partido. No hemos modificado nuestros estatutos para cambiar nuestra denominación, no hemos cambiado de posición con respecto a la Memoria Histórica... se han movido ellos. Por eso, Ciudadanos se aleja cada vez más. Se opuso a una moción de censura que pretendía sacar a un PP que estaba carcomido con la corrupción con una sentencia que decía que el presidente del gobierno no tendría credibilidad para los jueves. No contamos con Ciudadanos para esa moción. Aun asó, ojalá en un futuro podamos llegar acuerdo con el resto de fuerzas de la cámara, también con el PP y Cs, es importante.

-¿Qué ambiente percibe de cara al curso político que se inicia? ¿Se está ya en campaña?

-Esta ha sido una etapa anómala desde las últimas elecciones. El Gobierno anterior vetaba las leyes que el resto de las fuerzas queríamos impulsar en el Congreso, daba igual lo que aprobaras que el Gobierno lo incumplía sistemáticamente. Había una paralización. Ahora lo que hay es actividad y va a haber mucha más. El Parlamento está vivo. Hay debate y lo habrá. El PSOE ya ha levantado el veto a las leyes que se bloquearon. Esperamos que haya mucha iniciativa legislativa y eso va a generar mucha tensión, pero la típica en las negociaciones, en el día a día de un Congreso vivo que le da vida a la política del país. Espero que la tensión empiece cuanto más tarde mejor, pero es verdad que ya hay partidos que están en campaña. La derecha.

-¿Le ha dado tiempo ya a notar que hay partidos que le dan la espalda a pesar de haber apoyado la moción de censura?

-Nosotros no tenemos una coalición de gobierno. No había un programa común ni un acuerdo marco general. Hubo una moción para sacar a Rajoy. Con el resto de fuerzas que la apoyaron hay acuerdos para temas como la derogación de lo que podamos de la reforma laboral, de lo más lesivo de la ley mordaza o la memoria histórica. Hablamos a diario de ello con otros partidos políticos.

-¿Tiene la sensación de que después de ese trabajo se estrellan contra la pared?

-Todavía no. Y además yo soy muy optimista. Para estar en política debes tener esperanza para poder cambiar las cosas. Problemas vamos a tener, es evidente, pero se pueden resolver.

-Donde parece haber calma total es entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Eso hace fuerte al PSOE.

-Es que el PSOE de Andalucía es vital para el nacional. Es, en palabras de la propia Susana, el pulmón del PSOE. Y es verdad. Susana es un ejemplo de presidenta capaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, capaz de sacar adelante asuntos fundamentales para su comunidad y siempre antepone los intereses de su comunidad frente a todo. Si le va bien al PSOE andaluz le va bien al PSOE nacional.

-La fragmentación socialista en ciertos lugares experimenta mejoría. Caso de la provocada en las primarias de Almería.

-Mi partido tiene 139 años y la historia del PSOE ha sido siempre una historia de encontronazos desde que se fundó. Pero siempre hemos sabido superarlos. Hay una frase que lo resume todo, de Ramón Rubiales. él decía, después de que Felipe González ganara sus primeras elecciones: "Y Felipe se irá porque nadie es eterno, pero el partido seguirá porque los importantes son los valores, las ideas y seguir transformado la sociedad". Tenemos que meternos esa frase en la cabeza. Las primarias se hacen para que la gente decida, después se cierran filas y lo importante pasa a ser el proyecto. Hoy soy portavoz y vicesecretaria, pero mañana habrá otra persona y la apoyaré. Eso es lo importante. Todos los pasamos mal en esos meses de conflicto, pero ahora tenemos un partido unido, cohesionado y con muchas ganas de que lleguen las elecciones municipales y autonómicas para ganarlas.

-¿Qué cree que en estos dos meses y medio han aportado a la sociedad española?

-Yo creo que la sociedad está ilusionada con el Gobierno. Y además está orgullosa. Hemos aportado dignidad a las instituciones, era una urgencia democrática. La gente se identifica muchísimo más con este gobierno que con el anterior. La gente ahora habla con orgullo del Gobierno de España. Lo que se ha hecho desde la medida, que no fue el Aquarius, fue nombrar una alta comisionada contra la pobreza y poner 10 millones de euros para los niños con necesidades en verano para que no las pasen. Eso es para sentirse orgulloso. "