Más de la mitad de los almerienses piensa que la basura no se recicla

Si es usted de los que piensa que de nada sirve separar los residuos según los materiales en casa porque luego todo se mezcla en la planta de tratamiento y compostaje de la capital, sepa que forma parte de la opinión mayoritaria. Una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Almería ha constatado que el 57,5% de los residentes en el término municipal está convencido de que los envases de plástico que deposita en su correspondiente contenedor amarillo, por ejemplo, son retirados por el mismo camión de la recogida de residuos urbanos y acaba sin clasificar con destino desconocido. Esta creencia ha motivado al área de Servicios Municipales a contratar a la televisiva periodista Gloria Serra para que investigue la ruta del reciclado en la capital y desmonte el mito. El vídeo forma parte de la novedosa campaña de concienciación ciudadana que desde ayer circula por las redes sociales, bajo el lema Almería, sí recicla.

"Cuando preguntamos a los vecinos, y también a medios de comunicación, nos hemos encontrado que son muchos los que piensan que todo acaba mezclado y no se recicla. Y no es así". Este es el origen de la campaña de impacto emprendida por el Ayuntamiento, y que ayer fue presentada por el concejal Juan José Alonso, quien dio a conocer los resultados de la encuesta on line en la que han participado 1.247 personas. Desde el pasado 11 de septiembre, "se ha lanzado a la calle, reclamando la interacción de la gente, la pregunta de si se cree que se mezcla todo el residuo, una vez éste llega a la planta de clasificación y compostaje". Una iniciativa que en todas sus publicaciones, a través de una web y redes sociales, ha llegado a más de 188.000 usuarios, con un casi 400.000 impactos y con un alcance de 91.000 reproducciones de un primer vídeo apoyando esta encuesta".

El vídeo, que circula por las redes, emula el formato del conocido programa de televisión

El resultado es ese mencionado 57,5% de desconfianza, "frente al resto que confía en el trabajo del reciclaje que se presta a través del servicio de recogida de residuos y de tratamiento de los residuos", ha expuesto Alonso.

Al objeto de revertir la estadística y que aumente el número de personas que recicla en sus hogares, el Ayuntamiento ha dado este segundo paso de la campaña de sensibilización con el vídeo que circulará hasta finales de octubre. Locutado por Sierra y con idéntico formato al de Equipo de investigación, la grabación, que sigue de cerca la trayectoria de los camiones de la basura, acaba con la conclusión de que "Almería, sí recicla".

"El Ayuntamiento sí procesa correctamente todos los residuos que cada ciudadano se encarga de separar en su casa y que, por tanto, no hay excusa para que no se separe el residuo, tanto en casa como a la hora de depositarlo en el contenedor", ha recalcado Alonso.

El concejal de Servicios Municipales ha incidido en que "cada vez son más las personas concienciadas en la importancia que tiene el reciclaje de sus residuos. Con esta campaña esperamos que se sumen muchas más a separar en casa sus residuos y contribuir con ello a preservar el medio ambiente", un gesto que es cada vez mayor como así se traduce de los datos de reciclaje ofrecidos por el edil. Avalan, además, la importancia de que los materiales sean separados desde casa a la hora de conseguir un porcentaje de efectividad mayor en el reciclaje de los residuos generados.