La mitad de los hospitalizados por covid en Almería están graves en la UCI

En las últimas horas han aumentado los hospitalizados por covid en Almería. Y es que el número de contagios y el de hospitalizados no bajan al mismo ritmo en esta fase de la pandemia. Si bien la tasa de incidencia ya es tan baja como la que había el 23 de julio del año 2020 (este viernes estaba en 58,1 casos por cada 100.000 personas), el número de ingresados es bastante más elevado que el que había hace 15 meses: a finales de julio había 12 hospitalizados (2 de ellos en la UCI) y ahora hay 21 ingresados, de los que 11 están en Cuidados Intensivos.

La diferencia radica en que a finales de julio de 2020 comenzaba una nueva ola y ahora estamos al final de otra. No obstante llaman la atención estas cifras de Almería, ya que es la tercera provincia con más ingresados en total por culpa de la covid, solo superada por Málaga, con 70, y Sevilla, con 44.

Pero aún peor es el porcentaje de pacientes que están graves, luchando por su vida. En Almería hay 11 personas en la UCI, es decir, la mitad del total de ingresados. Es la segunda provincia andaluza con más enfermos graves, solo superada por Málaga, donde hay 13.

Según los datos actualizados de este sábado, en toda Andalucía 204 pacientes con covid-19 hospitalizados, de los que 49 se encuentran en UCI: en Almería hay 21 ingresados, de los que 11 están en la UCI; Cádiz tiene 11 hospitalizados (2 en UCI); en Córdoba 16 hospitalizaciones (5 en UCI); Granada tiene 18 personas ingresadas (3 en UCI); en Huelva hay 16 hospitalizados (5 en UCI); Jaén solo tiene 8 hospitalizados (ninguno en UCI); Málaga, como se ha dicho, tiene 70 ingresados (13 en UCI); y Sevilla cuenta con 44 personas hospitalizadas (10 en UCI).

No obstante hay que destacar que la mortalidad ha bajado muy significativamente. En la primera mitad del mes de octubre solo ha habido dos fallecidos en la provincia de Almería: un hombre de Fines de entre 40 y 44 años y una mujer de El Ejido de entre 65 y 69 años.

50 nuevos casos positivos

Este sábado la Consejería de Salud ha notificado 50 nuevos casos positivos en la provincia y confirma la subida de contagios que ya se apreciaba el viernes. De hecho, Almería vuelve a estar en cabeza dentro de Andalucía: tan solo Málaga ha sumado más casos hoy, con 82.

Para saber qué distritos y municipios son los que protagonizan esta subida habrá que esperar hasta el lunes, cuando el Instituto de Estadística y Cartografía actualice los datos municipalizados. No obstante, hay que recordar que el Distrito de Almería y el del Levante-Almanzora son los dos que tienen la mayor tasa de contagios en toda Andalucía. Si no bajan de 50 casos por cada 100.000 personas antes del jueves no podrán bajar al nivel cero de alera en el que ya se encuentra el resto de la comunidad autónoma.

Otro de los datos que deja el último informe de la Junta de Andalucía es la confirmación de 68 curados más. En total ya han pasado la infección 69.070 personas de las 70.663 que han dado positivo desde el inicio de la pandemia.