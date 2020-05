Un mochilero almeriense, atrapado en Perú y sin ayuda de la Embajada

Christopher Pedrosa es un joven mochilero que se ha “quedado atrapado por el estado de emergencia” en Perú y denuncia la falta de ayuda que “un gran número de españoles” que se encuentran en dicho país están sufriendo por parte de la Embajada.

En declaraciones a Efe, Pedrosa ha explicado que llegó a Perú el 8 de febrero procedente de Bolivia. Tenía prevista una ruta que comenzó en enero en Argentina y debía concluir el 20 de julio, fecha en la que tenía que tomar un vuelo en Medellín (Colombia).

“Ahora lo veo imposible, tampoco está la situación para hacer turismo”, lamenta el joven, quien insiste en que los españoles en su situación no están recibiendo apoyo diplomático.

“Ahora estamos mirando la opción de alquilar un avión. Es la única solución. En la Embajada nos dicen que los vuelos de repatriación, han salido seis, han terminado. Somos muchos así, los que están en Lima van a diario a manifestarse”, relata.

En estos momentos, Pedrosa dispone de una habitación en un apartamento, pero no ha sido siempre así. “Cuando se decretó el estado de emergencia, conocí a una chica y me dejó estar en un apartamento, pero un tiempo después me lo pidió y no había hospedajes. La Policía me paraba y quería llevarme detenido”, asevera.

El mochilero indica que habla a diario con sus familiares, quienes también han intentado encontrar una solución desde España. “Mi tía llamó a Asuntos Exteriores y le dijeron que tenía que llamar a la Embajada”, apunta.

Afortunadamente, un grupo de personas en una situación similar a la suya comenzó a moverse en las redes sociales y hoy cerca de “500 personas” se mantienen en contacto por esta vía y a través de un grupo de ‘WhatsApp’.

“Ya tenemos un vuelo confirmado por la aerolínea, nos falta que lo autoricen los gobiernos de Perú y España. Si finalmente sale, se quedará mucha gente fuera, porque caben 290 pasajeros y somos casi 500”, ha subrayado.

En este sentido, recalca que por parte del gobierno peruano no han contado con apoyo. “La Embajada nos decía que era culpa de ellos, pero sí veíamos que salían vuelos a otros países”, asevera.

Mientras, en Arequipa, Pedrosa sigue a la espera de poder volar a España. En este lugar son en total 15 personas las que están en su situación, aunque no se conocen físicamente, ya que “sólo hablamos por WhatsApp’.

Apunta que desde que comenzaron a aparecer en medios de comunicación peruanos,”la Embajada ha comenzado a responder nuestros correos electrónicos”, aunque aún siguen sin la confirmación oficial que les permita conocer una fecha para su regreso a casa.