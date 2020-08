La provincia de Almería ha sumado 121 nuevos casos positivos de coronavirus este jueves 27 de agosto, según ha notificado la Consejería de Salud en su informe diario sobre el estado de la pandemia.

La mayoría de los nuevos diagnosticados son de la comarca del Poniente, que ha sumado 58 positivos en la últimas jornada. Por su parte, en el Distrito Sanitario de Almería se han registrado 46 positivos, mientras que en el Levante-Almanzora tan solo hay 15 nuevos casos.

En total, los 121 positivos notificados este jueves se distribuyen en 15 municipios de toda la provincia:

En el Poniente hay 58 positivos más que ayer: El Ejido (30), Roquetas de Mar (14), Vícar (7), Adra (3), La Mojonera (3) y Balanegra (1).

En el Distrito Sanitario de Almería hay 46 casos nuevos: Almería capital (33), Níjar (11), Padules (1) y Viator (1).

hay 46 casos nuevos: Almería capital (33), Níjar (11), Padules (1) y Viator (1). En el Levante-Alto Almanzora se han diagnosticado 15 casos: Vera (7), Cuevas del Almanzora (3), Huércal-Overa (3), Pulpí (1) y Albox (1).

Además hay dos casos positivos más que aparecen como "municipio sin especificar". De ellos, al menos diez pertenecen a Balanegra, tal y como confirmó su Ayuntamiento en un comunicado. Según ha explicado hoy el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, estos casos "sin especificar" corresponden a "personas que no residen en nuestra comunidad autónoma u otras muchas que no están empadronadas, aunque ello no nos impide atenderlos, hacerles pruebas PCR y controlarlos".

Los 19 curados por municipios

Por otro lado, tras muchos días con escasos curados, hoy la Junta de Andalucía confirma que han superado la infección 19 personas más en toda la provincia. Así pues, el total de curados ya es de 1.520 desde el mes de febrero, lo que supone el 34,8% del total de casos diagnosticados.