El dinero necesario y justo sobre la mesa del alcalde para lograr la llegada del AVE a Almería

El Ayuntamiento de Almería tiene en reserva el dinero suficiente, y el considerado justo para los intereses de la capital, para ponerlo sobre la mesa y cerrar cuanto antes el demandado acuerdo que haga posible la ejecución de la segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad y la llegada de la Alta Velocidad a Almería. Es, en síntesis, las últimas declaraciones realizadas por el alcalde capitalino, que vuelve así a presionar al Gobierno en el seno de unas negociaciones que se demoran desde hace meses.

“El Ayuntamiento ha hecho su tarea y tenemos los recursos necesarios para hacer la aportación íntegra en cuanto se firme el acuerdo”, son las palabras de Ramón Fernández-Pacheco a los medios de comunicación, unas declaraciones que se producen cuando son meses los transcurridos de negociación abierta en el seno de la Sociedad Almería Alta Velocidad, en la que participan el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de la capital y donde se discute el modelo de financiación. Es el fleco pendiente por atar y ante el que el regidor ha insistido en que el Ayuntamiento tiene su “tarea hecha” hasta el punto de estar en disposición en poner toda la cantidad de recursos económicos que le corresponda al municipio el año que viene”, ha incidido el regidor, quien remachaba estas declaraciones asegurando que “la apuesta municipal es indudable”.

No queda clara la cantidad a la que ha hecho referencia Fernández-Pacheco. Recordaba el regidor los 30 millones de euros contemplados en el primer convenio de colaboración, de los cuales hay invertidos aproximadamente diez, por lo que restarían 20, si bien el alcalde ha matizado que “la negociación no versa tanto de porcentajes” de aquel primer convenio por los que cada administración se comprometía a sufragar una parte de la inversión necesaria, sino de “conceptos”, señalando con ello que hay actuaciones que no son de competencia municipal.

Aún así, “sea cual sea la cantidad estamos a disposición de ponerla y que la ciudad de Almería tenga en su administración la primera en dar ejemplo” para que se aborde una intervención que aporte “el mejor soterramiento para la capital, de la calidad de otras ciudades y con un bulevar verde que cicatrice la herida entre barrios y que se haga cuanto antes, ya que es una necesidad perentoria y urgente. La ciudad y la provincia necesita el AVE ya”.

A ello, añade el alcalde un tercer factor, que es el que se discute al afectar al modelo de financiación, y es la aportación económica de cada administración, teniendo en cuenta la recepción gubernamental de fondos europeos. “Defendemos el interés público para que cueste a los almerienses lo menos posible. Es lo justo”.