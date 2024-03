Las novedades de la PEvAU en Almería

La Universidad de Almería se encuentra inmersa en los preparativos de la prueba de acceso al sistema universitario desde la Enseñanza Secundaria, la conocida como PEvAU, que este curso trae algunas novedades relevantes con respecto a años anteriores. La primera de ellas tiene que ver con las fechas de celebración de los exámenes, que se adelantan unos días para facilitar que los estudiantes puedan concurrir a los procesos de preinscripción en todos los distritos universitarios.

De esta manera, la PEvAU del curso 2023/2024 en Andalucía se celebrará en los siguientes periodos: prueba ordinaria (del 4 al 6 de junio) y prueba extraordinaria (del 2 al 4 de julio).

La segunda novedad está relacionada con una de las materias de examen y con las fases de baremación. Concretamente, la asignatura de Historia de la Filosofía, que hasta ahora era elegible para puntuar en la segunda fase de las pruebas, la de admisión, pasa ahora a ser elegible en la primera fase, la de acceso. Esto significa que los estudiantes podrán escoger ahora entre Historia de España e Historia de la Filosofía en los exámenes que determinan la nota “de acceso” para poder acceder a la universidad.

En consecuencia, esta fase de acceso, en la que el estudiante puede obtener una calificación de entre 0 y 10 puntos estará compuesta por cuatro exámenes: 1) Lengua Castellana y Literatura. 2) Historia de España o Historia de la Filosofía. 3) Lengua Extranjera (a elegir entre inglés, francés, alemán, italiano o portugués). 4) Una cuarta asignatura de modalidad, a elegir entre: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II, o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

Con estos cuatro exámenes se determina la nota de la fase de acceso, cuyo peso es de un 40% de la calificación, junto al 60% procedente de la nota del expediente de Bachillerato. La suma de ambas conforma la nota de acceso para los procesos de preinscripción en la Universidad.

Para subir esta nota los estudiantes pueden hacer la Fase de Admisión, en la que pueden examinarse de hasta cuatro asignaturas de entre las 26 que tienen en sus estudios de Bachillerato (una de ellas puede ser una segunda lengua extranjera distinta a la elegida en la fase de acceso). Estas asignaturas ponderan entre 0 y 0,2 y con ellas se pueden alcanzar hasta 14 puntos en los procesos de admisión. La selección es automática, de modo que el sistema tomará las dos mejores notas para los estudios de Grado que el estudiante solicite.

En la orden ministerial publicada el pasado mes de enero se indica que aquellos estudiantes que lo deseen podrán elegir, entre las asignaturas de admisión, la asignatura no elegida en la fase de acceso entre Historia de España o Historia de la Filosofía.

Dado que la fase de admisión es competencia de las universidades, en Distrito Único Andaluz (DUA) se decidió que estas dos asignaturas, por pertenecer a la parte general de la fase de acceso, no ponderarían (decisión publicada en el mes de noviembre pasado en el BOJA). Sin embargo, siguiendo lo fijado por la orden ministerial, aquellos estudiantes que deseen examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía (la no elegida en la fase de acceso) en la fase de Admisión, podrán hacerlo en Andalucía en un horario reservado para las incompatibilidades (por la tarde), que se anunciará a los estudiantes el primer día de celebración de las pruebas, para que puedan hacer uso de ese derecho, aunque esa nota no les ponderará en los procesos de admisión del DUA