Tres nuevas playas se suman a la XI Guía de Accesibilidad de FAAM

Tres nuevas playas se suman a la XI Guía de Accesibilidad, un recurso de promoción turística único en toda Andalucía elaborado por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), y que cuenta con el respaldo de Diputación, Junta de Andalucía y 12 ayuntamientos de la provincia con playas accesibles.

Mojacar y Cuevas del Almanzora han sido los que se han incluido en esta nueva edición de la guía con uno y dos puntos accesibles respectivamente, sumando un total de 39 puntos accesibles instalados por los doce ayuntamientos costeros de la provincia de Almería. El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha detallado que la guía está alojada en el portal almeriaaccesible.es. "Cualquier persona desde cualquier parte del mundo que quiera venir a Almería a Roquetas, a Vera..., puede pinchar sobre el punto en concreto para ver la accesibilidad del mismo, con qué elementos cuenta y poder decidir si ir o no". Sola ha incidido en que " el turismo accesible no solo son los puntos accesibles, sino que todo el entorno lo es también, si no tenemos medios, si no está bien señalizado, si no hay transporte adaptado, si las aceras no están acondicionadas, si los establecimientos no son accesibles... sin todo esto no tienen mucho sentido los puntos accesibles". El presidente de FAAM ha insistido así en "la necesidad de esforzarnos más, no solo para mejorar los puntos accesibles cada año sino también para mejorar el entorno para que el municipio sea accesible esté diseñado para todos". El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha felicitado a la Federación almeriense "no solo por sacar once ediciones de esta guía tan importante y que además tiene tantos reconocimientos y tanto uso por parte de los ciudadanos, sino por el trabajo continuo que hacen en favor de una sociedad más inclusiva". "Hoy es un día de satisfacción y la edición de esta guía viene a demostrar que cada vez hay más playas accesibles en la provincia y eso es una gran noticia porque quiere decir que cada vez más almerienses pueden disfrutar de este bien".

Para el regidor, "es un orgullo que este acto se haga en la playa de El Zapillo, una playa urbana que ha izado la primera bandera de playa accesible que concede el Instituto para la Calidad Turística de España". Fernández Pacheco ha destacado que desde el Ayuntamiento "desde hace mucho tiempo tenemos un empeño muy especial porque queremos convertirnos en un referente en accesibilidad, superarnos cada año, mejorar los servicios , que cada vez sean más los equipamientos de los que dispongan los almerienses, y la mejor manera de conseguirlo, lo tenemos muy claro desde hace tiempo es de la mano de los que más saben".

El delegado de Turismo de la Junta en Almería, Alfredo Valdivia, ha destacado que en lo que llevamos de época estival se ha incrementado un 2,3% el número de turistas en nuestra provincia, y ha considerado que la guía supone un enriquecimiento desde un punto de vista de la accesibilidad y de inclusión social para el turismo almeriense.