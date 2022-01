Dos nuevas muertes y 1.630 positivos por Covid este lunes en Almería

El fin de semana ha traído consigo seis nuevas muertes en la provincia de Almería, dos de ellas en las últimas 24 horas. Con estos, ya son 996 los fallecidos por o con coronavirus en Almería.

En total, durante este mes de enero, el número de víctimas en la provincia es de 39 personas. Una cifra elevada teniendo en cuenta que durante los últimos meses, gracias a la vacunación, los decesos se habían estancando en cifras muy inferiores.

En cuanto al número de positivos. La Consejería de Salud y Familia notifica este lunes otros 1.630 contagios. En total, desde que comenzara la pandemia, el número de contagiados es de 113.079 personas.

Sí que hay un dato positivo, y es que la tasa de incidencia ha caído durante esta semana. De los 2.428,9 contagios con los que se llegó al viernes anterior, se ha pasado a los 2.396,2 casos por cada 100.000 habitantes de este lunes.

El municipio con una mayor tasa de incidencia es Abla, con 6.009,6 casos. El municipio con más positivos registrados durante los últimos 14 días es la capital, con 6.250.

"En Almería están muriendo menores de 35 años sin vacunar y sin patologías"

"Una persona no vacunada tiene 10 veces más posibilidades de morir cuando entra en la UCI", explica Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud en la provincia de Almería. "Está habiendo muertes de menores de 35 años sin ninguna patología asociada y no vacunada", agrega. "Aparte de que una persona pueda contagiar más al no estar vacunada, tiene 10 veces más de opciones de morir. Así que yo pediría que no se lo piensen y que se vacunen. Hay muchas facilidades para vacunarse. Así se podrá controlar la pandemia".

El delegado de salud habla sobre el perfil de las personas que están muriendo en Almería a causa del coronavirus: "El 70% de las personas que fallece en Almería no están vacunados. Su edad media está entre los 50 y 60 años. Tienen, sobre todo, problemas asociados. Pero eso no quiere decir que no estén muriendo jóvenes sin problema alguno por no estar vacunados.".

En cuanto a la posibilidad de que tanto los contagios como las muertes bajen, el delegado es optimista: "Los casos de hoy marcan una cifra parecida a la de semana pasado pero sin observar crecimiento. Esta semana es clave para nosotros. La segunda dosis de vacunación para nuestros niños comenzará el 9 de febrero, ahí ya habrá una vacunación completa en nuestros niños. Almería es una provincia muy joven. Tenemos que proteger a los niños para reducir los contagios a padres y compañeros".

La vacunación con tercer dosis comienza hoy en los mayores de 30 años. "Vamos a llegar lo más rápido posible en la vacunación. Hemos incrementado campañas específicas para vacunar en los centros de salud. El incremento de la presión asistencia se está compensando con instalaciones y aumento de personal sanitario. Pido lealtad y que caminemos todos juntos, algunas reacciones de determinados políticos no tienen razón de ser. El Covid no tiene siglas políticas, nos afecta a todos", explica el delegado.

El delegado también pide que los padre de los niños con Covid notifiquen los casos. "Estamos intentando convencer a los padres de que lo mejor para sus hijos es notificar los casos. No vamos a tomar ninguna medida porque el niño sea positivo. Ser un positivo no significa nada con la virulencia de este virus. Gracias ala vacunación es más complicado que una persona se pueda contagiar. Son campañas de concienciación. No exigimos actuaciones contundentes em ese aspecto".

Situación centros educativos: "La incidencia es muy alta. Hacemos un control muy estricto de todos los positivos. Es mejor ser contundente en el tema de los cierres de las aulas por la seguridad de los padres. En la anterior ola fue un éxito y ahora también. Pero es muy importante que se trabaje mediante presencialidad. Se están tomando todas las medidas necesarias para que ese entorno sea seguro", explica el delegado.