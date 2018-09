El nuevo "altar" de Gabriel

Como si un cetáceo real hubiese varado junto al Cable Inglés, al final de la avenida Federico García Lorca se erige la escultura de 'La Ballena'. Junto al mar, no es extraño que aquellos que tras la muerte del niño Gabriel Cruz quisieron recordarlo y rendirle homenaje eligiesen este espacio para dejar flores, velas, cartas y todo tipo de peluches, especialmente de "pececitos". El 'Pescaíto', según habían desvelado sus padres, quería ser biológo marino y esta figura aledaña a la boca de agua que da fin a la rambla que cruza la ciudad era el espacio lógico para ello.

Es más, tras mantener una reunión con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, Ángel y Patricia, los padres del pequeño asesinado el pasado 27 de febrero tras desaparecer en Las Hortichuelas Bajas de Níjar, estuvieron de acuerdo en que éste era el espacio adecuado para rememorar al menor de forma oficial en la capital almeriense una vez quedase rehabilitada esta zona.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería había aprobado de forma previa la adjudicación a la empresa Jarquil Construcción S.A. de las obras de remodelación integral de la zona en la que se ubica 'La Ballena'. Con una inversión total de 182.573,27 euros y un plazo de ejecución de mes y medio, el Ayuntamiento pretende con esta actuación poner en valor una de las zonas más bonitas de la ciudad. Para su mejora se emplearán materiales de Almería, en este caso mármol gris Macael, que ha sido ensayado y se muestra resistente a las agresiones y al paso del tiempo.

Por ello, se hacía necesario trasladar provisionalmente todos estos particulares "exvotos" dejados por incontables "peregrinos" de hasta el último rincón del país, como demuestran las pintadas que el propio cetáceo de piedra presenta, algunas dibujadas y escritas por vecinos, por ejemplo, de Badalona.

Así las cosas, el primer edil capitalino mantuvo un nuevo encuentro con Ángel y Patricia el miércoles en el que se les comunicó que sería este viernes cuando se iniciase el traslado de dichos objetos y enseres a una estructura provisional que ese mismo día el Consistorio terminó de instalar junto al Centro de Actividades Náuticas, en Las Almadrabillas.

Aunque Ángel y Patricia comunicaron al regidor su intención de participar este en este proceso de traslado al soporte provisional que se va a mantener en el Parque de Las Almadrabillas mientras duren los trabajos de remodelación integral, finalmente no fue así debido al estado emocional en el que se encontraban ambos y a la necesidad de mantener su privacidad debido a las numerosas cámaras y medios que asistieron ayer a estos trabajos.

La que sí acudió a participar y velar en nombre de los padres por el correcto funcionamiento de la retirada de los "recuerdos y cositas que los almerienses y mucha gente de fuera que vino a dejar ese pequeño recuerdo" a Gabriel en 'La Ballena', fue la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella. Ella misma reconocía a los medios que esta escultura se había convertido en una "especie de altar" de manera "espontánea" por parte de los ciudadanos.

La edil recordaba las obras que se van a llevar a cabo en el entorno y prometió que "se prolongarán no más allá de 20 o 30 días." "A partir de ahí todos los objetos volverán al entorno de 'La Ballena' para que los almerienses y quienes nos visitan puedan seguir trayendo esos recuerdos para Gabriel. Que Gabriel en nuestra cabeza siempre permanezca eterno", aseguró, añadiendo que tras la restauración del lugar se colocará una losa que incluirá un texto que transmita "lo que Gabriel supuso en ese momento y lo que ha supuesto en nuestras vidas".

"A partir de ahí el Ayuntamiento también está trabajando en la organización de una serie de actividades que la familia quiere realizar de manera coordinada para no herir sensibilidades de nadie", manifestó, apostillando que la estructura provisional de paneles y contenedores que ahora exhibe flores, velas, peluches, pececitos y todo tipo de estampitas y notas dedicadas a Gabriel será posiblemente trasladada al espacio de 'La Ballena'. Recordó, no obstante, que "habrá que someterlo al beneplácito de Cultura al ser un entorno BIC", aunque sostuvo que no habrá "un solo día en que no se tenga viva la memoria de Gabriel".

También subrayó la buena sintonía del Gobierno local con la familia del menor. "Gabriel fue un poquito una parte de todos nosotros y queremos sentir que realmente si hacemos algo que tenga que ver con su nombre y su memoria, tenemos que hacerlo de manera consensuada con sus padres y su familia", defendió la concejal.