La Asociación Profesional de Funcionarios de prisiones ha informado de que este viernes se han notificado cuatro nuevos casos de covid-19 en el centro penitenciario El Acebuche de Almería. “ día de hoy hay confirmados al menos dos mandos del centro penitenciario que han dado positivo, el subdirector médico y una médico, a la espera de otros resultados”, han dicho.

Por parte de la población reclusa, nos encontramos al día de hoy con al menos cuatro internos positivos del módulo 2, que han sido separados y traslados para su confinamiento al módulo 11. “Ésta es la situación a fecha de hoy, pero mucho nos tememos que estas cifras continúen en aumento en los próximos días y veamos la evolución que se puede producir con la población reclusa de dicho centro, sin olvidad a los trabajadores penitenciarios que también son directamente afectados antes estos casos positivos de internos”; han añadido.

Aseguran que la cárcel está “al máximo de su capacidad con los módulos actuales que se encuentran abiertos, dado que hay módulos cerrados por obras”. “Un ejemplo lo encontramos en el día de ayer que no se podían dar más altas de internos en departamento de ingreso al estar al máximo de su capacidad el centro penitenciario con los actuales módulos abiertos”, aseveran.

Por su parte, el director de El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, ha confirmado la existencia de cuatro nuevos casos, subrayando que se han “detectado a tiempo” permitiendo aislar a las personas contagiadas. Ha destacado que estos contagios no son sino el reflejo de que “lo que sucede en la calle, sucede en la prisión”.

Sin embargo, el sindicato sostiene que los controles a los internos que regresan de permiso, en muchos casos no se obtiene en el momento si un interno es positivo o no, si no que pasado unos días es cuando el interno puede dar positivo, sin que el propio interno lo sepa y a partir de hay puede contagiar al resto de internos a pesar de las medidas de prevención que se toman, esta claro que el covid-19 continua entrando en los centros penitenciarios, siendo fundamental la actuación rápida e inmediata por parte de la dirección del centro para aislar inmediatamente a todo interno que de positivo.

"Los trabajadores del centro penitenciario, como siempre, son los últimos en enterarse de la situación, mientras, la Dirección del centro como siempre lejos de informar a los trabajadores de la situación, continua con su falta de información y trasparencia para que todos los trabajadores al menos sean conscientes de la situación y se extremen las medidas de prevención y salud adecuadas"; han añadido.