Nueva baja en la ‘resistencia’: Ohanes registra su primer caso

Tres de los municipios que aún quedaban libres de contagios desde el inicio de la pandemia han sumado sus primeros casos positivos, según ha podido saber Diario de Almería. Después de Bayarque y Somontín, los últimos anunciados, ahora se suma Tahal, Bayárcal y Ohanes, este último confirmado ayer mismo por su propio Ayuntamiento.

Se trata de pequeños municipios que no suman ni tan siquiera en los dos primeros casos los 600 habitantes y en el de Ohanes, que no llega a 700. Es precisamente ese bajo número de habitantes lo que más preocupa cuando se detecta un caso, ya que hasta que se registra, hay que investigar de manera pormenorizada todos los contactos con los que se ha podido tener relación dentro del mismo pueblo. Además, en todos estos casos la media de edad es alta, por lo que los propios ayuntamientos se ven obligados a pedir a sus vecinos medidas muy restrictivas para que el virus no se extienda y provoque males mayores.

Así pues, ya solo quedan en toda la provincia 15 municipios que no han tenido aún ni un solo caso de coronavirus desde que se decretó la pandemia. Todos ellos tienen un factor en común: su escaso número de habitantes. El municipio más habitado de los que permanecen sin coronavirus es Alboloduy (616), mientras que el más pequeño es Benitagla (58), que a su vez es el más deshabitado de toda la provincia. Los 18 municipios que resisten sin casos de coronavirus son: Alboloduy (616 habitantes), Alcudia de Monteagud (152), Alicún (206), Benitagla (58), Chercos (278), Cóbdar (171), Laroya (192), Lucainena de las Torres (538), Olula de Castro (196), Paterna del Río (371), Santa Cruz de Marchena (208), Senés (295), Suflí (204), Turrillas (240) y Velefique (242).