La oposición en bloque le retira al PP el Plan contra el Ruido y la nueva zona saturada saturada

Las acciones municipales para mitigar el exceso de decibelios en la ciudad, contenidas en el Plan de Acción contra el Ruido, se han quedado en el Salón de Plenos sin la aprobación inicial programada. El equipo de gobierno del Partido Popular se ha visto obligado a retirar del orden del día el diagnóstico y las iniciativas correctoras, como la ampliación de la zona saturada hasta Puerta Purchena, al no disponer de los votos a favor necesarios. La oposición en bloque se ha negado en rotundo a facilitarlos debido a la “falta de participación”.

PSOE, Ciudadanos, Podemos y también Vox han coincidido a la hora de echar en cara al equipo de gobierno y, en concreto, a la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, lo que consideran una exigua consulta municipal a los asociaciones de vecinos y el sector hostelero, pese a las reuniones que la edil del ramo asegura haber mantenido antes de someter el Plan de Acción contra el Ruido a su aprobación inicial. Y aun habiendo estado expuesto su contenido en el portal web del Ayuntamiento de Almería para su consulta por cualquier persona interesada. “La web es de acceso universal y en la Mesa del Ruido solo hay representantes de determinadas asociaciones”.

Pero esta declaración no le ha sido fructífera a Martínez Labella, ya que la oposición se mantuvo firme en este criterio, por raro que sea, común. “La próxima vez publíquelo en papel vegetal que es más transparente”, le espetó el concejal socialista Eusebio Villanueva, mientras incidía en la relevancia ciudadana de las medidas contenidas en el plan como para haber arbitrado una “participación real”; o el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, quien no contuvo la “fobia del PP a la participación” pues “ni siquiera el plan ha pasado por la Mesa del Ruido”.

No obstante, ha sido el posicionamiento de Vox el que ha seguido el equipo de gobierno, acogiéndose a la propuesta de su portavoz, Joaquín Pérez de la Blanca, de organizar una “jornada de exposición del trabajo del equipo de redactor” al objeto de “disipar las dudas” en cuanto a participación, junto a la puesta en marcha de una campaña de concienciación de todos los sectores implicados que no deja de ser, por otro lado, la ciudadanía en su conjunto al abordar el plan un asunto tan sensible social y económicamente como son las terrazas de los bares y cafeterías, o la velocidad de circulación de los vehículos por el centro histórico.

La campaña de concienciación ya había sido anunciada días atrás por la propia concejal, tras pasar el Plan de Acción contra el Ruido por comisión plenaria, sin que se intuyera la petición en bloque de su retirada del orden del día. Por tanto, la novedad en los planes de la edil es la organización de dicha jornada expositiva mediante la cual se granjeará, al menos, los votos de Vox para poder continuar el trámite administrativo para la puesta en vigor del paquete de medias que dicho plan contiene.

Entre las más destacadas, se encuentra la ampliación de la zona acústicamente sensible o saturada, la llamada ZAS, que actualmente no deja posibilidad de apertura de nuevos locales (restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares, bares-quisoco, pubs y bares con música, así como salas de fiesta, discotecas, discotecas de juventud y salones de celebraciones), desde el parque Nicolás Salmerón a plaza San Pedro. La nueva ZAS extiende este último límite hacia Puerta Purchena y Plaza Vieja.

Aunque el Plan de Acción contra el Ruido no esté aprobado por el Pleno, continúa en vigor el decreto del alcalde que a principios de año adelantaba medidas contempladas en el mismo, como la reducción de los horarios de apertura de las terrazas de los bares en el término municipal, según su ubicación, o el empleo de asfalto fonoabsorbente en las nuevas obras municipales en el centro histórico. plan contra el ruido