La oposición no logra que la Plataforma de 'Los Coloraos' forme parte de los actos del 24 de agosto

El punto 8 del orden del día del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Almería convocado para este martes a las ocho y media de la mañana no salió adelante. La moción del Grupo Municipal Socialista para que la Asociación Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de 'Los Coloraos' (1824-2024) forme parte activa de la ofrenda floral y organización de los actos institucionales del 24 de agosto logró concitar el apoyo de Ciudadanos y de la concejala no adscrita Carmen Mateos (exportavoz de Podemos), pero no logró prosperar por el rechazo de los ediles del equipo de gobierno del PP y de Joaquín Pérez de la Blanca y la abstención de Vox.

En este sentido, los socialistas critican los argumentos del PP para votar en contra al entender que no tiene justificación porque lo que pedían "es simplemente que la principal plataforma esté dentro de los actos institucionales" y también lamentan la intervención del concejal popular en el plenario por sus "comentarios partidistas y sectarios fuera de lugar que nada tienen que ver con el objeto de la moción". El Grupo Municipal de Ciudadanos ha respaldado la iniciativa para que la Plataforma de 'Los Coloraos' y otros colectivos como Amigos de la Alcazaba o La Chanca-Pescadería a mucha honra formen parte de los actos y también han propuesto que se extienda esa participación a otros órganos aún por crear como el Consejo de Patrimonio.

Y tampoco salió adelante la moción de Ciudadanos para la disposición de crédito suficiente en medidas incumplidas en los pactos presupuestarios por el equipo de gobierno entre las que se incluyen poner en valor enclaves como las canteras califales o la cueva de la Campsa o ejecutar un plan de embellecimiento del casco histórico. "El PP se está retratando ante todos los almerienses y no precisamente para bien", ha expresado Miguel Cazorla que agradeció el voto favorable a esta moción del resto de grupos (Vox y PSOE). "El PP lleva años incumpliendo sistemáticamente acuerdos presupuestarios firmados por escrito y tendrán que explicar a la ciudadanía por qué rechazan disponer crédito suficiente para cumplirlos", argumentó. En este sentido, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, defendió la gestión municipal en el desarrollo de proyectos en favor de la rehabilitación del Casco Histórico, donde el Ayuntamiento viene volcando en los últimos años “gran cantidad de fondos públicos destinados a la inversión”.

“Muchas de los compromisos que tenemos se tienen que ejecutar a lo largo de varios ejercicios presupuestarios. Compromisos que valen decenas de millones de euros. Otras actuaciones no son competencia municipal”, ha aclarado el portavoz municipal, insistiendo en que, en relación a la ejecución de un Plan Integral para el Casco Histórico, “ya estamos ejecutando un plan que abarca una transformación de una envergadura tal, que no se conocen precedentes similares". A juicio de Sánchez, "la ciudad ofrecía su peor cara en todo lo que fue el viejo barrio de Las Perchas, que fue demolido en su día y se había convertido en una zona deprimida que precisaba una actuación que pusiera en valor todo el potencial monumental, cultural y turístico de la zona”.