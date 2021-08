La ordenanza más compleja, la de los animales, logra por fin la unanimidad

Por unanimidad , y se podría escribir entre exclamaciones porque al Ayuntamiento de Almería le ha costado sudores entregar a la capital un nueva ordenanza municipal de tenencia de animales que sustituya a la obsoleta de 2004. No en vano han sido varias Corporaciones y distintos concejales los que han intentado alcanzar el paso conseguido hoy y que desembocará en la entrada en vigor en los próximos días de un texto normativo, muy amplio, que aborda el bienestar animal en la capital con el respaldo, no solo de los grupos de la oposición, sino también de las protectoras. De hecho incorpora la coexistencia de las colonias felinas bajo el método CER (captura, esterilización y retorno), permite la entrada de animales en edificios públicos y transporte urbano, debidamente portados, y suaviza asperezas por los perros de razas consideradas peligrosas.

Sanciones y trabajos sociales

Mucho más extensa que la ordenanza de 2004, el nuevo texto trata de conseguir el bienestar animal, con un amplio articulado sobre las condiciones que los dueños deben procurar a sus animales de compañía (conviene su consulta), la a veces difícil buena convivencia entre propietarios y vecinos, y luchar contra el maltrato animal y el abandono. Son éstas infracciones muy graves a las que les corresponde sanciones desde 2.001 euros hasta 30.000. De igual modo, la acción de colocar veneno en los espacios públicos para acabar, por ejemplo, con las colonias de gatos, o rociar fachadas con productos repelentes no autorizados para evitar los orines de los perros son faltas tipificadas como muy graves. Entre las sanciones graves, con multas desde 501 euros a 2.000, se encuentra el maltrato animal no invalidante, no vacunarlos o no procurarles las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Las sanciones leves, 75 hasta 500 euros, podrán ser condonadas por trabajos sociales a propuesta del PSOE.