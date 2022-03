La organización de la Feria de Almería despierta ya la amenaza de protesta del sector

La organización de la Feria que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital ha emprendido para la retorno de las fiestas patronales a la entera normalidad ha despertado, por ende, las reclamaciones que el sector realizaba antes de la irrupción de la pandemia por Covid-19, ya que no todos están de acuerdo con el método de subasta para la adjudicación de los espacios en el recinto ferial implantado por el Consistorio años atrás.

“No hemos trabajado en dos años y ahora el Ayuntamiento de Almería quiere volver a la subasta en una época criminal para nosotros”, manifiesta Fernando Fernández, en representación de los feriantes que también proceden de otras ciudades andaluzas y otras comunidades autónomas. Explica el portavoz la dureza con la que la pandemia ha golpeado este sector, con una Feria de Almería suspendida en el año 2020 y a medio gas el pasado año, un tiempo al que se han sumado pequeños eventos puntuales con “espacio y horario reducido”.

Si ya protestaron en 2019 y también a principios de 2020, las amenazas de manifestación y plantón de cacharricos regresan, en el caso de que la organización de la Feria decida mantener el reparto de parcelas mediante subasta. “No estamos para una licitación a sobre cerrado después de dos años de paro, lo hemos avisado y estamos dispuestos a manifestarnos porque no podemos responder. No hemos tenido ingresos”, lamenta –y advierte–, el portavoz, quien añade que “no habrá atracciones en Almería”, si el sistema no se depone. Defienden que se atienda al criterio de antigüedad y se respeten las parcelas adjudicadas antes del coronavirus, pagando las correspondientes tasas.

Es el mismo argumento que han venido defendiendo frente a los razonamientos de legalidad en los que, también antes de la pandemia, se amparaba el equipo de gobierno en voz del concejal de Cultura, Diego Cruz, quien ya está manteniendo reuniones con los colectivos implicados para celebrar la Feria con el cien por cien de sus componentes de siempre. Recordaba el edil hace dos años la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia, en la que señala que basar las autorizaciones en el criterio de la antigüedad “es discriminatorio, excluyente y no objetivo, limita la actividad de los feriantes con menor experiencia, supone una barrera injustificada de entrada en beneficio de los mismos empresarios que acuden a esas ferias año tras año y da lugar al mantenimiento del status quo en relación con la adjudicación de parcelas en las ferias”.