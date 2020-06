Un otoño oscuro para los juzgados de lo social por la falta de refuerzos

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha anunciado que han sido ratificadas las medidas adoptadas por Justicia para incorporar al cien por cien de los funcionarios. En la Ciudad de la Justicia, esto es un hecho pero con ciertos matices pues, como advierte el juez decano, David Villagrá, “están todos los que no se encuentran en situación de riesgo”. Esto es, aquellos que no son vulnerables a la COVID-19 por edad, enfermedades como el asma o aquellas que afectan al corazón. Algo que provoca que determinados juzgados tengan una afección desigual en cuanto a su plantilla real.

Por ahora, el paso a estas dependencias judiciales sigue cerrado sin cita previa o para asistir a un juicio, ya que, salvo las excepciones ya establecidas y determinadas gestiones, por ejemplo en el Registro Civil, se mantiene la restricción de acceso. “Almería tiene un tránsito bastante considerable de personas”, advierte Villagrá, quien recuerda, no obstante, que ya se han reabierto las dependencias del juzgado de guardia y que se están celebrando vistas orales. Eso sí, con una mayor separación temporal para evitar esperas en los pasillos. Claro que también se ha potenciado la limpieza y la desinfección.

Por ejemplo, Villagrá apunta que en las salas de vistas hay una mayor separación entre los asistentes, mamparas en las de menor tamaño, gel hidroalcohólico... Así como más turnos de limpieza y refuerzos en el personal que la lleva a cabo. “No se ha planteado ni una sola queja (...)Estamos volviendo a la normalidad”, apunta.

No obstante, tras tres meses de casi inactividad, no todas las jurisdicciones van a tenerlo igual de fácil. Villagrá advierte que es el caso de los juzgados de lo Social, que no se han reforzado y que, previsiblemente, en otoño, tengan una especial sobrecarga conforme lleguen asuntos relacionados con despidos, ERTE, etc.

En este sentido, el juez decano revela que se ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un refuerzo que no ha sido concedido. “En septiembre entra en funcionamiento el Social 5, pero ya debería haberlo hecho en 2019. Hemos pedido más aparte de eso y se ha preferido dar los refuerzos a otros sitios. Me preocupan los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, aunque los urgentes son los sociales. Es un tema especialmente sensible”, afirma Villagrá. Por el contrario, considera que la situación de los de Familia será buena, aunque reitera que es perentorio conseguir también un Penal especializado en Violencia de Género. “Si no hubiese pasado en marzo lo de la COVID-19, ya podríamos tenerlo”, dice.