Los padres del pequeño Gabriel, en contra de una campaña que "utiliza" a su hijo

La familia de Gabriel Cruz, el pequeño al que presuntamente asesino Ana Julia Quezada, ha salido al paso de la campaña 'Justicia Ya', que utiliza la imagen del pequeño, junto a la de otros jóvenes desaparecidos y asesinados, caso de Yeremi Vargas, Marta del Castillo o Sandra Palo y denuncia y pone como ejemplo la imagen en la que la banda gaditana Andy y Lucas sostiene una camiseta en la que se reproduce el mensaje y quedan estampadas las fotografías.

"Fruto de la reflexión con Ángel decidimos que resultaba necesario pronunciarse, puesto que pasar por alto este tipo de acciones en pro de no aumentar más nuestro grado de tensión evitando cualquier confrontación o posible malestar no sería lo acertado. Hemos decidido exponer públicamente que sentimos ese acto como una invasión hacia nosotros y la imagen de nuestro pequeño, derecho al que no se debe renunciar y por tanto consideramos que hemos de reivindicarlo", explican Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres del pequeño, en un comunicado a los medios.

"Creemos que se han traspasado algunos límites en el momento se decide colocar la foto, en pantalla gigante o impresa en una camiseta, de mi hijo Gabriel pidiendo JUSTICIA YA en el contexto de un concierto musical, pasándose por alto el derecho que tenemos como padres a estar informados y a poder decidir sobre este tipo de cuestiones. Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hacemás que aumentar nuestro dolor. Por ello siendo coherente, y estando en consonancia con mis principios, he pensado que debía aclarar mi malestar por lo acontecido pidiendo, por favor, reflexionen sobre su proceder dando ejemplo de civismo y concordia. Porque si se habla precisamente de Justicia, lo que no es justo es que su foto este usándose como reclamo de ésta, sin hacerle justicia ni a él ni a su familia. Creo que lo que hubiese procedido en este caso, es cuánto menos informarnos y darnos la posibilidad de decidir si estamos de acuerdo con este tipo de iniciativas, que no han sido impulsadas por nosotros. No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero si me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo. Y si, ustedes deberían dar permiso para que su foto o nombreaparezca en un soporte público, nosotros creemos que también. Sigue siendo nuestro hijo, aunque ya no pueda estar con nosotros y no puede utilizarse su imagen en un concierto, en una camiseta, sin elconsentimiento y respeto hacia lo que tengan que decir sus padres", expresan los padres.

"Creo necesario aclarar, que nuestra queja nada tiene que ver con las familias de las otras víctimas que aparecen junto a las de nuestro hijo (familias que imagino les dieron su consentimiento). Entendemos, sin lugar a duda, que tengan a bien juntarse y pedir Justicia, contando, como hemos manifestado desde un principio, con nuestro enorme agradecimiento y con nuestra empatía, respeto y admiración, así como con el máximo apoyo a su dolor y circunstancias personales. Sin embargo, nuestro camino y situación, como hemos hecho explícito en otros comunicados, son diferentes. Han pasado sólo seis meses y el juicio de su muerte ni siquiera está fechado, continuamos adentrados en un proceso de duelo del que, con la ayuda que estamos recibiendo, espero podamos superar algún día. Por ello, nosotros estamos asistidos por unos letrados que son los que se encargan de pedir justicia, en nuestro nombre, y nos asesoran especializadamente. Rogamos no se confundan los términos, NADIE DESEA MÁS QUE SUS PADRES QUE SE HAGA JUSTICIA, pero quienes debemos pedir justicia y la reclamamos somos sus padres, usando las vías que ahora estimamos adecuadas", aclaran.