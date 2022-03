“Los partidos no se han tomado en serio el problema del agua porque no da votos”

- He leído que es usted un experto en historia militar, cómo está viviendo el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Mi pasión sobre la historia militar tiene tres fuentes. Yo provengo de una familia de militares y de muchas generaciones. Viví en Aguadulce porque mi padre estuvo destinado en Viator. Pasé unos años bastante felices aquí. Por otra parte, el periodista Juan Antonio Cebrián cambió mi vida con la escucha de la Rosa de los Vientos. A día de hoy colaboro en la Escóbula de la brújula, programa heredero de la Rosa de los Vientos, con los colaboradores de Cebrián. Y hablo de historia militar. Y también me influyó José Luis Garci para engarzar la historia militar con cómo la trata el cine. Y hay libros que he escrito donde estudio cómo el cine trata el fenómenos bélico y militar y cómo lo adapta a la gran pantalla y cómo influye al imaginario colectivo. Esto ha ocupado muchas horas de mi vida y pretendo seguir haciéndolo cuando un día deje la política. Con respecto a la situación actual, como conocedor de la historia militar sé que el apaciguamiento no funciona con los autócratas y con la gente con pulsión autoritaria. A Putin no hay que apaciguarlo, hay que doblegarlo.

- ¿Ser más agresivos?

Ser firmes. No se puede hacer frente a alguien que empieza a ocupar países vecinos. La historia nos advierte de lo que ha sucedido en el pasado. Yo creo que todo el mundo puede tener en mente el ejemplo más cercano que tenemos: la actitud de Inglaterra cuando Alemania comenzó a expandirse en la Segunda Guerra Mundial, ahí Winston Churchill consiguió imponer sus tesis frente al resto, incluso Chamberlain, que pedía que apaciguase a Hitler. Nunca el apaciguar funciona con un nacionalista porque siempre va a querer más y al final vas a tener que hacerle frente. Con lo cual, si le haces frente desde el principio, mejor. A los que apuestan por la vía pacífica cuando han empezando las bombas, les digo que se fijen en el siglo XX y que me pongan un solo ejemplo que empezó una escalada de carácter imperialista y que parara por la vía diplomática. No existe.

- ¿Cómo considera la respuesta?

- El ataque de Putin comenzó hace poco, lo que no puede ser es que la respuesta sea dividida ni discutida. La época va a ser dura, las medidas impuestas contra Rusia afectan a nuestra vida en todos los sentidos pero tengamos en cuenta que esos sacrificios son para preservar un sistema de libertades que ahora mismo, aunque parezca que es lejano, realmente estamos en un momento en que quieren imponer un cambio de paradigma potencias que no creen en la democracia occidental y quieren que los países que hemos crecido y formamos parte de la democracia liberal occidental quieren que doblemos el espinazo. Creían que se iban a encontrar una Europa débil y se han encontrado una Europa unida. Creían que iban a encontrar una Europa que iba a mirar hacia otro lado y han encontrado a una Europa que mira de frente. Estamos haciendo lo correcto, pero hay que ser firmes, valientes y no permitir que nadie juegue con nuestro sistema de derechos y libertades.

- Otro conflicto que le ha cogido más de cerca en el espacio, el de Ayuso y Casado, ¿lo veían venir?

- Sin entrar mucho en la dinámica interna de otro partido al que yo respeto... determinadas prácticas que ya ejercía el Partido Popular contra Ciudadanos empezaron a ejercerlas contra sus propios compañeros. Sabemos bien qué es lo que ha pasado; esto de los espionajes, las filtraciones... dedicaron parte de sus recursos a hacernos lo mismo a nosotros. Lo que es una pena y un drama es que esto tenga que terminar así. Lo que debe hacer toda la clase política es aprender de las prácticas que nunca se deben hacer porque no solo destruyen a quien podría ser un aliado sino porque te puede destruir a ti mismo.

- ¿Cree que tardarán en recuperarse?

- No, los tiempos malos duran poco. Yo deseo que se recuperen pronto y bien porque es un partido muy necesario en la arquitectura ideológica de España.

- ¿Feijoó invadirá terreno de Ciudadanos?

- Feijóo tiene un concepto territorial de España bastante alejado del que defiende Ciudadanos. Feijóo ha venido a ser una especie de PNV gallego en su práctica política y eso está bastante alejado de Ciudadanos. Y luego parece que anuncia pactos con el PSOE pero el único paco que anuncia es el del Consejero General del Poder Judicial, es decir, repartirse los jueces. Y eso está en las antípodas de lo que nosotros creemos. Los jueces deben elegirlos los jueces. Que uno inaugure una etapa repartiéndose los jueces no tiene mucho que ver con nosotros.

- No nos hemos creado una imagen certera.

- Él tiene que construir su imagen y por sus hechos les conoceremos. Ya veremos cuáles son sus hechos.

- Igual que Montesinos ha sido un hombre fiel a Casado, usted lo ha sido y es con Arrimadas, ¿por qué Arrimadas debe seguir viva en el mundo de la política?

- En primer lugar, permítame que tenga una palabra de elogio para Pablo Montesinos, sus actitud en estos días le ha definido y le ha definido bien. Y luego, con respecto a Inés Arrimadas, ella se hace cargo en un momento muy complicado. Asume una presidencia que ella sabía que no iba a ser fácil. Han sido determinantes las decisiones que ha tomado durante la pandemia; si no llega a tomar esas decisiones, a lo mejor las muertes en España y la lucha contra la pandemia hubiera sido más ineficiente. Hay un momento en el que los nacionalistas abandonan al Gobierno de España y este no tiene fuerza para gestionar la pandemia y fuimos nosotros quienes, a pesar de todo, estuvimos a la altura de las circunstancias y ayudamos al Gobierno cuando toda la oposición se dedicó a hacer oposición con casi mil muertos diarios. Ahí Inés fue determinante. Y ha vuelto a acertar de pleno cuando salvamos la Reforma Laboral de las garras de los nacionalistas. No hicieron falta Ezquerra y Bildu, los expulsamos de la Reforma Laboral. El proyecto que tenían ellos era fragmentar el mercado laboral español. Eso para un país es un golpe irrecuperable en la espina dorsal. Es un servicio más de un calado importantísimo. No es la mejor reforma, pero es buena para España. Eso dice mucho de la altura política de Inés Arrimadas, que rompe la política de bloques. Yo creo que esto la convierte en una política esencial de nuestro tiempo. Si quitamos a Inés Arrimadas y a Ciudadanos de la ecuación, en los peores momentos de España, ningún político se hubiese movida. Tendríamos una Reforma Laboral nefasta y la gestión de la pandemia hubiese sido nefasta. No se me ocurre otro político con tanta altura de estado. Ahora, en los prolegómenos de la guerra, la primera persona que le dijo a Pedro Sánchez que ahí estábamos fue Arrimadas.

- ¿Y todo esto se premia?

- En los momentos más importantes somos el único que ha estado: la pandemia, la Reforma Laboral y una guerra. Somos el único partido que ha roto la estructura de bloques. Es verdad que España está muy polarizada porque la polarización hace sentir la política como si fuera una cuestión deportiva, casi de camiseta y no de carácter intelectual, como tiene que ser. Mientras la víscera opere, nosotros sufriremos. Lo que queremos hacer ver es, en entrevistas como esta, tratar de explicar que en los momentos cruciales de España, estamos ahí. Ahí es donde se ve la utilidad del partido. Un partido debe ser útil en los momentos en los que una nación se lo juega todo. Somos un partido que ya ha gobernado para muchos millones de españoles y no ha habido ni una mota de corrupción en esos gobiernos y se nos castiga más que a un partido que ha tenido los ERE, otro que montó la Gürtel... y a esos partidos se les castiga menos porque se espera menos de ellos.

- En Andalucía, ¿está viendo a un Juanma Moreno mirando muy a la derecha cuando se avecinan elecciones?

- En su acción de gobierno no. En la Junta ha habido un elemento que ha impedido que se mire mucho a las políticas inútiles de un partido populista, como es Vox. Ciudadanos ha sido un contrapeso inmenso para que el populismo no pueda entrar en la acción de gobierno. Cuando Vox ha propuesto cosas buenas no ha habido problema, pero cuando han propuesto cuestiones populistas o que no se basan en la evidencia científica... Cs les ha parado los pies. En Madrid ya se está viendo lo que pasa cuando sale Ciudadanos... se han repartido Telemadrid, hay una criminalización absoluta de las personas por su origen o por su raza que no se basa en los datos que se tienen; hay una agresión sobre las leyes que fomentan la igualdad... y se está volviendo a debates que estaban superados. Eso con Ciudadanos en el gobierno no pasa. Si el Partido Popular considera que un partido populista como Vox va a marcar sus políticas a mí lo que me preocupa es cómo va a afectar esto en el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado. Yo estoy en la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados. Yo he escuchado a Diputados de Vox hablar de terapias de reversión de la homosexualidad. Ahí están los diarios de sesiones. ¿Queremos gente que crea que la homosexualidad se cura? ¿Queremos a gente que afirma que los hijos por reproducción asistida no son deseables?

- Incluso le ha reprochado comportamientos con respecto a la invasión en Ucrania.

Es que los de Vox merendaban con Orbán un domingo y Orbán comía con Putin un martes. Y Orbán, aliado preferente de Vox en Europa ha cerrado el espacio de Hungría para que la ayuda a Ucrania no pueda pasar por ahí. Yo voy a dedicar toda mi acción política para que el populismo, de izquierda o de derecha, no gobierne.

- ¿Entiende que en Almería se diga que el bipartidismo ha estado dañando a la provincia?

- Lo que le ha pasado al bipartidismo es que hacían política para sus partidos. Yo soy de Málaga pero compartimos problemas con Almería por una circunstancia geográfica. En Almería se sufre mucho el problema del agua. Los partidos políticos no se han tomado en serio nunca el problema del agua porque el agua no da votos. Una obra hídrica no llama la atención, no mueve a la población, no es lo mismo que inaugurar otro tipo de infraestructura. Y por tanto, como no daba votos, no ha habido obras hídricas importantes. Pasa en Almería, en Málaga y en el litoral mediterráneo del sur de España. Entonces, ahora que vamos a sufrir la falta de agua, cada vez más, empezaremos a ver como el bipartidismo mira en qué periodo gobernaba el otro para echarle la culpa o cómo una administración empieza a echar la culpa a otra. Nosotros, y ahí están los diarios de sesiones, tenemos las enmiendas de Ciudadanos y las reformas iban en su gran mayoría destinadas al agua. Sabíamos que no daba votos. Es más, algún día en privado nos dijeron que eso no daba votos. Yo dije que votos no, pero daba agua. Ya vamos tarde para las infraestructuras hídricas que hacen falta en Almería y en todo el litoral andaluz, pero, desde luego, cada día que pasa sin que todo esto se acometa y es terrible y me dará mucha vergüenza cuando los culpables de esto, lo que intenten es ganar la batalla de intentar hacer más culpable al otro.

- ¿Y se ha dado algún paso con Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía?

- Bastantes, sobre todo en materia de gestión del agua. Han empezado obras de trasvase de la cuenca interna para poder gestionar el agua de las zonas más húmedas a las más secas. También se han acometido obras de depuración de aguas, pero las grandes infraestructuras hídricas depende del estado.

- El problema de Almería es que se invierte (sobre papel) pero no se ejecuta.

- Los Presupuestos Generales del Estado muchas veces no son más que un panfleto electoralista que luego no se ejecuta. El agua se ha utilizado también para enfrentar a las personas, aunque se utilice el eufemismo de enfrentar territorios. Las piedras no se pelean entre ellas. Aquí se ha hecho mucha política de baja estofa con el agua por no hacer un Plan Hidrológico Nacional, por no hacer trasvases para no ofender a los de una zona frente a la otra sin hacer pedagogía de que el agua no es de nadie y es de todo.

- No es solo con el agua. Hace días se anunció como la noticia del año que en Almería comenzaba la segunda fase de las obras del AVE, que debían estar terminadas hace lustros...

- Esto es porque la política está absolutamente plegada al marketing. Yo estoy convencido de que sí tiramos de hemeroteca y ver cuántas veces se ha anunciado el AVE. Casi tantos como campañas de Navidad. Y creo que esto se debe a la banalización de la acción política. Se hace la política para el titular, para el anuncio. También se ha hecho en la pandemia. Hemos asistido al partido de ideas que intentaban solventar el día en el que nos encontrábamos. ¿Quién se acuerda de la nueva normalidad? Idea de Moncloa para salvar los titulares. Hay que tratar a los españoles como adultos. Díganle a la gente la verdad, no estamos pendientes del relato, que no es más que un eufemismo de la mentira. A mí quien me hable del relato le diré que se dedique a la literatura. Hoy hemos tenido una reunión de salud mental con distintos colectivos. Les he contado cómo el Gobierno de España anunció un teléfono de prevención al suicidio. Salió en todos los lados. Tanto para las personas que tienen ideas suicidas o para familiares o amigos que creen que alguien los tienen. Pero si alguien marca ese número, nadie responderá, porque no está en funcionamiento.

- ¿Qué películas de cine bélico recomienda a los lectores de Diario de Almería?

- Yo creo que si uno quiere ver una película con fenómeno militar importante en la antigüedad, aunque no es la película no es muy buena, la mejor batalla que he visto yo en este estilo es Alejandro Magno de Oliver Stone; si uno quiere ver una película que le cuente como era la guerra en la Edad Media, que era bastante más sucia y turbia de lo que uno se puede imaginar, El Señor de la Guerra que protagoniza Charlton Heston; si uno quiere ver cómo era la guerra en la época Napoleónica, aconsejaría ver Los Duelistas de Ridley Scott; de la Primera Guerra Mundial, diría 1917, de reciente estreno; si uno quiere una buena película de la Segunda Guerra Mundial que vean la guerra de submarinos en Das Boot, Wolfgang Petersen; y en guerra casi contemporánea, Black Hawk Derribado de Ridley Scott.