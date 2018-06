La pasarela cierra un mínimo de tres meses por obras de urgencia

El puente elevado de la estación cierra este martes a partir de las 7:30 horas. Se somete a los obras de reparación de carácter urgente ante el deterioro de este elemento de comunicación habitualmente utilizado por los residentes en los barrios de levante, como Tagarete, Ciudad Jardín o 500 Viviendas, para ir o volver a la zona centro de la ciudad. No son estos vecinos los únicos que se quedan, a partir de esta semana, literalmente colgados, ya que el carácter de la intervención requiere trabajos en altura, los cuales dejarán la llamativa estampa de operarios suspendidos en el aire.

La reparación de la pasarela empieza pero no se sabe con exactitud cuándo acabará. El Ayuntamiento de Almería prefiere no arriesgarse a dar fechas, pero indica, no obstante, un mínimo de tres meses, por el cual el concejal responsable del área de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, pide disculpas de antemano a los ciudadanos afectados por las molestias de este cierre, aunque el trayecto alternativo que tendrán que realizar no supera una distancia de 70 metros. Los que separa el puente del parque de la Estación, que asumirá el trasiego de la pasarela como cruce natural durante el tiempo que dure la intervención.

La misma, incluida dentro del proyecto de ampliación de la carretera de Sierra Alhamilla, se había planteado con una mejora estética, si bien los análisis previos efectuados determinaron la necesidad de llevar a cabo una corrección inmediata ante el grado de deterioro que sufre el paso elevado, visible especialmente en las barandillas donde la corrosión se ha llegado a comer pedazos de la misma.

Las obras a practicar conllevarán el refuerzo estructural y la sustitución de la totalidad de las barandillas por otras metálicas. Además, el suelo actual será sustituido por una pavimentación antideslizante. La actuación, en su vertiente estética, abarca el decapado de la pintura, tras la aplicación de chorros de arena para eliminar el óxido y de una capa protectora de epoxi. El color burdeos que la ha caracterizado será sustituido por el blanco. Se procederá a la renovación de su iluminación, con la colocación de luminarias lineales y se le dotará de iluminación ornamental, con un programador regulable de elección del color.