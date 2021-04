Un acceso peatonal a los centros de enseñanza que no llega a Loma Cabrera

Los alumnos del colegio Ferrer Guardia y del instituto Sol de Portocarrero no pueden ir andando a ninguno de estos dos centros sin jugarse la vida porque aún no disponen de un acceso peatonal, fundamental también para acudir, sin riesgos de accidentes a la hora de cruzar la carretera, a la farmacia o al centro de salud. Lo recuerda en un escrito la Asociación Los Llanos de Loma Cabrera, que destila el creciente malestar entre los vecinos por unos compromisos, a día de hoy, incumplidos.

El colectivo vecinal reseña que son varios los escritos que la asociación ha presentado a Diputación para que lleve a cabo un paso peatonal en el cruce de entrada y salida del barrio. No entienden cómo, siendo escaso el coste de unas “obras tan sencillas” siguen sin ejecutarse los trabajos demandados desde hace años.

Recuerda la asociación que, el 25 de noviembre del pasado año, una representación vecinal se reunió con el diputado de Fomento, Oscar Liria, quien se comprometido a que, según señalan, “en el mes de enero estaría listo el acceso peatonal a los servicios públicos esenciales: educación, salud y farmacia”.

“Son ya cinco meses y aún no se han puesto en contacto con nosotros, a pesar de los múltiples escritos de la asociación para que den respuesta inmediata a un problema tan importante y grave y que afecta a la seguridad vial de todos los vecinos, y especialmente de los menores y la personas de movilidad reducida”, se quejan, lamentando, además, que las “reiteradas peticiones por escrito para una nueva reunión”, no han tenido contestación. Incluso se adelantan: “La respuesta no puede ser siempre COVID 19, puesto que hemos visto que si atienden a otras personas o colectivos, y bien acuden a su encuentro.”

Los vecinos del barrio piden explicaciones puesto que, recuerdan, desde enero están aprobados los presupuestos de la Diputación Provincial. “¿No hay dinero para pintar un paso de peatones? Este paso de peatones no es solo es para ir al centro escolar, sino que no se puede ir andando ni a la farmacia, ni al parque del boticario, ni a ninguno de los comercios o viviendas que están al otro lado de la carretera. Los vecinos del barrio tienen dos opciones o se juegan la vida cruzando una carretera sin paso peatonal, ni acera o se ven obligados a ir en coche para recorrer a veces escasos metros, porque es un cruce muy transitado tanto por padres y madres que llevan a sus hijos al colegio, pero también por personas mayores”, inciden.