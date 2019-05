Con perro y botella en mano

Se dice hasta la saciedad que tener un perro es adquirir una responsabilidad. No solo en la alimentación y atención veterionaria del animal, sino también en todo lo que atañe al mismo en su relación con el resto de la sociedad, lo que incluye la obligación de retirara los excremetos caninos de los epacios públicos y, pronto, lo será también diluir con agua y vinagre común los orines.

Todavía no ha entrado en vigor la modificación de la ordenanza municipal de la limpieza, que el Ayuntamiento de Almería aprobaba, de manera inicial, en el Pleno celebrado el 1 de abril y publicada en el BOPA once días después. Aún así, los almerienses propietarios están incorporando ya a sus rutinas de paseos con sus mascotas el portar una botella de agua con vinagre, además de la correa y las pertinentes bolsitas de plástico. Este gesto de echar agua sobre la zona miccionada por el can está siendo cada vez más frecuente en las calles y zonas verdes del término municipal.

La concienciación cívica es esencial y, mientras que el Ayuntamiento cumplimenta el periodo de exposición pública que permite la presentación de alegaciones de la ordenanza, también está en el horno campañas de concienciación que acompañarán a su entrada en vigor. Este próximo miércoles acaba el plazo y, si no hay alegaciones que contestar, el Ayuntamiento está en disposición de elevar a Pleno de nuevo la ordenanza para la entrada en vigor este verano del nuevo artículado, que contempla sanciones por cuantías económicas que oscilan entre los 120 y 750 euros.