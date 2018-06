"Con una persona con ira no se puede razonar pero sí ganar tiempo para que vuelva a su estado normal"

No siempre es posible evitar una agresión. A veces aquel que quiere golpear a alguien no avisa o no proporciona evidencias de que vaya a hacerlo. Sin embargo, en otros casos es posible reaccionar para intentar, en la medida de lo posible, que por el motivo que sea se salga con la suya. Cuestiones como ésta son las que trata como Interlocutor Territorial Sanitario de la Policía Nacional el inspector Ulises Moreno, que facilita unos sencillos consejos a los lectores de este periódico que son aplicables a los profesionales sanitarios pero también a cualquier persona que se vea ante este problema.

"Cuando una persona se encuentra con un estado de ánimo alterado, crispado, tenemos que intentar siempre ponernos en su lugar y ser lo más empáticos posible. Desviar su atención hacia elementos que no sean de discrepancia. Hay que tener en cuenta que con una persona dominada por la ira no se puede razonar pero sí ganar tiempo para que se le baje y vuelva a un estado normal. Siempre ppinendo mucho de nuestra parte, con calma y empatía. A lo mejor hay una problemática que no entendemos y si ve que intentamos hacerlo, podemos evitar la agresión", explica.

En el caso de que se haya producido, "lo primero es llamar a los compañeros que estén cerca para que ayuden, a lo servicios de seguridad privada y a nosotros". "Luego dar cuenta a los colegios profesionales y denunciar. Esto muchas veces se queda por el camino porqeu se comunica lo ocurrido a prevención de riesgos laborales y a los colegios pero si no se denuncia, si no pasa a manos de la justicia, el caso quedaría impune", finaliza.