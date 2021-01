Todo el personal de la Junta teletrabajará entre el 50 y el 100% como medida preventiva

La presión ejercida desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, hará posible que todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía pueda desarrollar su trabajo de manera no presencial, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita, en un porcentaje que va desde del 50 al 100%, dependiendo del nivel de alerta por Covid-19 que presentan las zonas de Andalucía. Así se ha acordado este martes en el transcurso de la reunión de la Mesa General de Negociación Común del personal de la Junta, en la que se ha establecido además que estas medidas se revisarán cada 14 días. Por ejemplo, en el caso de Almería capital, que a partir de hoy se cierra toda actividad no esencial, podrán acogerse a esta modalidad de trabajo el cien por cien de la plantilla siempre y cuando que no impida la prestación del servicio público al ciudadano

Dicho acuerdo, que ha sido respaldado también por UGT y CCOO, supone “un paso importante de adecuación de las medidas organizativas transitorias de aplicación de la modalidad laboral no presencial a la situación actual de la pandemia”, según apunta CSIF y permitirá que a partir de este jueves todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración autonómica que ya tenía concedido un 20% de teletrabajo en virtud del pacto firmado en septiembre pasado, lo amplíe al 50% en las zonas con nivel de alerta sanitaria 4.1 por Covid-19. Es decir, las que registran más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

En relación a las nuevas solicitudes de teletrabajo en las zonas con nivel de alerta 4.1, la ampliación al 50% de teletrabajo se hará efectiva el próximo lunes, según el compromiso adquirido por la Junta en la Mesa General.

Concretamente, el 50% de teletrabajo se realizará por turnos semanales rotativos, de forma que una semana serán tres días no consecutivos en modalidad no presencial y la siguiente semana, dos días no consecutivos en dicha modalidad. De esta manera, en dos semanas, las jornadas a distancia que desempeñaría el personal de la Junta serían un total de cinco sobre diez, es decir, la mitad presencial y la mitad en teletrabajo.

Asimismo, en los casos de zonas con nivel de alerta 4.2, que son las que registran más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, el teletrabajo para este personal será del 100% y se aplicará de forma automática.

El Pacto de medidas organizativas para la aplicación temporal de régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis de la Covid-19 firmado en septiembre pasado contemplaba –en su punto Quinto-- que la modalidad general sería la no presencial “cuando concurran situaciones excepcionales o extraordinarias por la adopción de medidas limitativas de la movilidad de las personas, o que den lugar al cierre de centros de trabajo o suspensión temporal de actividades presenciales”.

Desde el sindicato han valorado que “por fin la Junta de Andalucía tome medidas para adaptar la organización del trabajo de su personal a la situación actual de gravedad de la pandemia”. “Se trata de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Junta, que no podían seguir siendo ajenos a la situación que se vive en todos los ámbitos, con restricciones de la movilidad y medidas orientadas a intentar contener el virus”, han manifestado.

Asimismo, la central sindical ha recordado que “en la Mesa General celebrada el 9 de noviembre pasado CSIF ya expresó sus quejas sobre el no cumplimiento del punto Quinto del acuerdo de medidas preventivas transitorias para aplicar el trabajo no presencial, pues las circunstancias ya eran excepcionales en aquel momento, con limitaciones de movilidad de las personas, lo que tendría que haber llevado inexcusablemente al 100% del teletrabajo para todo el personal que estuviera desempeñando las funciones recogidas en el apartado Segundo del pacto”.

De hecho, esa falta de cumplimiento fue la que llevó al sindicato a movilizarse el 3 de diciembre en todas las provincias andaluzas bajo el lema “Por seguridad, trabajo no presencial”.

En la actualidad “el escenario en el que nos encontramos es aún más complicado”, han añadido desde CSIF, al tiempo que ha subrayado que “la tasa acumulada actual es de 909 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la incidencia acumulada que existía en noviembre cuando el presidente de la Junta anunció las medidas restrictivas antes de la Navidad, de 545 casos por 100.000”, han concluido.