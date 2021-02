Trabaja como monitora encargada de programar talleres y de llevarlos a cabo en la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. A sus más de 50 años Pepi Sánchez Vicente ha logrado acceder a un mercado laboral cada vez más resentido por los efectos de la pandemia por la Covid-19, e históricamente poco accesible para las personas con discapacidad.

La suerte también ha estado de cara para Adrián Gómez Caricol que trabaja en Proilabal con un contrato actual indefinido. Pepi y Adrián son dos de los protagonistas de los más de 2.200 contratos para personas con discapacidad que se han mantenido a lo largo de los dos últimos años. Tal y como han detallado desde la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, en el año 2020 se registraron en la provincia un total de 3.281 contrataciones de personas con discapacidad, de las cuales el 87% correspondió a contratos temporales (2.851) y 241 fueron contratos indefinidos.

Por sectores, el que mayor volumen de empleo generó para este colectivo fue el de servicios, con el 78% de las contrataciones (2.523), seguido de la agricultura con el 15% (449), la construcción (5%, 152) y la industria (2%, 57 contratos). En cuanto al perfil de las personas con discapacidad contratadas, el 57% fueron hombres (1.875); el 48% tenía entre 25 y 44 años, el 46% superaba esa edad y el 6% eran menores de 25 años. El paro registrado en enero de 2021 en el colectivo de personas con discapacidad recoge a 2.511 personas, que suponen aproximadamente el 4% del total de personas paradas registradas el pasado mes en Almería.

El 53% son hombres (1.351), el 56% tiene más de 45 años (1.415 personas), el 37% está entre los 25 y 44 años (926) y el 7% son jóvenes menores de 25 años. Por nivel de estudios, el 65% ha superado la Educación Secundaria (1.634 personas), seguidas de quienes tienen estudios primarios incompletos (el 18%, 445), estudios postsecundarios (8%, 201), primarios completos (el 6%, 152) y tan sólo un 3% carece de formación académica. En cuanto a los sectores, el mayoritario es el de servicios, con el 69% (1.741 personas desempleadas); la agricultura genera el 8% de los parados registrados con discapacidad (209), la construcción el 7% (165) y la industria un 4%. Es destacable que el 12% (315 personas) carece de experiencia laboral previa.

“Estoy feliz y hago lo que me gusta. Este empleo ha sido mi mejor regalo”

Conocí a Andalucía Orienta a través de AFIAL, la Asociación de Fibromialgia. Cuando física y psicológicamente me encontré a un nivel óptimo acudí a FAAM para buscar orientación . Por mi edad y discapacidad veía pocas posibilidades, además he estado seis años sin trabajar. Surgieron varios puestos, y después los fines de semana en la Residencia. A partir de ahí he ido progresando y ahora tengo mi contrato a jornada completa de 8 horas tras casi dos años. “Estoy y soy feliz porque hago un trabajo que me gusta y me está llenando mucho. Mi experiencia con el área de empleo de FAAM es excelente. Este empleo ha sido mi mejor regalo”.

“Yo recomiento tener como referencia los programas de empleo”

Trabaja en Proilabal con un contrato actual de indefinido. Ha insistudo en que “yo valoro el Programa Experiencias profesionales para el Empleo (EPES) de manera muy positiva ya que el asesoramiento y toda la atención recibida por parte de los técnicos me ha servido para tener este puesto de trabajo actual. Fue a través de un curso de formación como empecé y lo que me ha abierto las puertas al mundo laboral. Yo recomiendo que gente como yo con discapacidad tengan como referencia para su orientación los programas de empleo ya que son el primer paso para el futuro”.