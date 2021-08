215 personas nadan para reclamar la llegada del AVE a Almería

El periodista Antonio Fernández ha sido el encargado de leer el manifiesto, donde se especifica que “exigimos poder tener la certeza de que la conexión con el Corredor Mediterráneo estará finalizada y en plena actividad para esa fecha límite que sería 2025… queremos que no se produzca ni una dilatación más, ninguna suspensión más de los tramos… por la sostenibilidad del transporte, por la mejora de las comunicaciones, de la movilidad de las personas y por la competitividad de nuestra economía, reclamamos con toda la energía que permite la razón, esas certezas, esa seguridad de que Almería dispondrá con una línea que nos comunique con España y Europa”.

El presidente de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada , ha lanzado un mensaje alto y claro: “Almería necesita cuanto antes conectividad, está perdiendo competitividad por la ausencia de una logística limpia como es el transporte por ferrocarril. Almería necesita certezas y realidades, y la sociedad civil si no lo ve a corto plazo será movilizada por la Mesa del Ferrocarril y también volveremos a tocar la puerta del Parlamento europeo”.

Respecto al aspecto más reivindicativo, el alcalde asegura que la desconexión ferroviaria de Almería con el resto de España no solo es “un agravio social mantenido durante décadas”, sino que también supone un “grave e injusto factor limitante para la pujante industria agrícola de la provincia, así como para la singular oferta turística y la potente industria de extracción de piedra natural”.

Homenaje a Carlos Tejada

Carlos Tejada ha sido el gran protagonista de una prueba que recupera la tradición y que se ha trasladado del Puerto hasta la playa de la Térmica, para disfrutar de todo su expresión de la natación a mar abierto. El nadador afirma que “me ha emocionado mucho recibir esta placa. Me he esforzado mucho para llevar a lo más alto el nombre de Almería y me enorgullece que lleve mi nombre la travesía”.

Con un poco de viento, y la mar algo picada, se han lanzado la mar los 215 nadadores en sus diferentes categorías siendo los ganadores, en la general, masculina, ha sido Germán Rodríguez García, con un tiempo de 00.25:03, seguido de Daniel Muñoz Segura, con 00:26:15, y tercero, Lucas Torres García, con 00:27:29. En la general femenina la ganadora ha sido Raquel Úbeda Fernández, con 00:30:37, seguida de Laura López Sánchez, con 00:32:56, y, tercera, Gemma Ferrón Picón, con 00:33:17. En categoría adapatada, el ganador ha sido Carlos Tejada, con 00:31:36, seguido de Carlos Bienert, con 00:41:16, y en Adaptada Femenina, primera, Julia Fernández Jiménez, con 00:39:26, y segunda, Rosana Vita Villegas, con 00:40:12. La lista completa de premiados se puede ver en la APP Cruzandolameta