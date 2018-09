Sin pistas sobre la identidad de la mujer hallada muerta en el vertedero de Gádor

De Abla a Viator, pasando por Laujar de Andarax, Olula de Castro o Carboneras, 56 son los municipios a los que presta servicio la planta de recuperación y compostaje ubicada en el término municipal de Gádor. La misma en la que este jueves por la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de la que, por ahora, se desconoce prácticamente todo. Su edad y su identidad no han trascendido, como tampoco lo han hecho si su muerte se produjo de forma accidental o fue fruto de la agresión de otra persona. El hecho de que camiones procedentes de la mitad de localidades de la provincia depositen aquí su carga a diario, tampoco ayuda a la hora de determinar quién es la fallecida.

Lo poco que se conoce es que fue un operario de la planta el que avistó a primera hora del martes una mano cuando realizaba sus labores habituales de descarga de residuos. También se sabe que el cadáver no presentaba unos signos de descomposición avanzados, por lo que la mujer tuvo que morir es un espacio de tiempo no demasiado amplio, algo que deberá concretar la autopsia practicada a los restos en el Instituto de Medicina Legal de Almería. Un trabajo forense que también deberá determinar la forma en la que murió este cadáver sin nombre, arrojando más luz, de paso, sobre su identidad.

La planta de Gádor, en la que fue hallada, atiende a 56 pueblos de la provincia

Lo único que parece claro por ahora es que no se trata de una vecina de Gádor. "No tenemos ninguna persona desaparecida en el municipio, la Guardia Civil tendrá información más detallada de las personas que haya desaparecidas en la provincia, son 56 municipios en total, pero estamos hablando de una persona desaparecida que no sabemos quién es, ni de dónde viene", declaró ayer la regidora de este pueblo de unos 3.000 habitantes. Ramos incidió en el número de pueblos que usan la planta de Gádor, 48 del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos, y otros 8 del Consorcio del Sector I, del Poniente almeriense.

Una de las primeras personas en enterarse del suceso fue la primera edil, quien se encontraba participando en Almería en los actos del Día de la Policía cuando le trasladaron la noticia: "A las doce menos cuarto recibí una llamada de mi Policía Local, a la que habían avisado, de inmediato me vine del acto y a la planta para ver qué situación había". También mantiene que los trabajadores de estas instalaciones estaban todos "muy consternados porque el hallazgo de un cadáver no es agradable para nadie". Todos en Gádor esperan saber quién es esa persona que "desgraciadamente se descubrió cadáver en el vertedero".

Como era de esperar, y a pesar de los escasos datos que han trascendido después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería decretase el secreto de sumario, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil intenta reconstruir el recorrido que llevó el cuerpo hasta la planta gadorense. Esto supondrá analizar los residuos que había junto a los restos mortales para intentar delimitar su procedencia, además de estudiar las diferentes rutas y horarios de entrada de los camiones a estas instalaciones, algo que es fundamental para acotar el origen de esta fatífica entrega.

Con todo, ayer por la mañana la planta del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos funcionaban con normalidad. Mientras los camiones y vehículos accedían a estas instalaciones observados por las cámaras, los vecinos del pueblo seguían con sus quehaceres mientras especulan con distintas versiones de lo ocurrido. Algunos relatan historias truculentas y especulan sobre el estado que presentaba el cuerpo. Por ahora, nada confirmado oficialmente.

Otra pieza que puede resultar fundamental para la investigación es el registro de desaparecidos en la provincia. Como se ha dicho, no hay constancia de que en Gádor falte ninguna de sus vecinas, lo que no significa que en fechas recientes haya podido ser denunciada la desaparición de una mujer en cualquier otro pueblo. Cuando el Instituto Armado tenga todas las pruebas sobre la mesa, llegará el momento de cruzar los resultados, hasta dar con el nombre de la fallecida.