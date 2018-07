24.000 plantasCerco policial a la marihuana

Los 'narcokupas' que camuflan sus negocios en viviendas ajenas

El propietario de una vivienda de un pequeño municipio de la provincia, que llevaba tiempo sin pasarse por ella, se la encontró hace unos días convertida en un auténtico invernadero de marihuana. Un okupa había decidido aprovechar que la veía deshabitada y asilada del núcleo urbano para instalar allí su particular huerto. No la utilizaba para vivir, solo para cultivar marihuana y así pasar desapercibido ante las autoridades. El caso es que no solo lo hizo ocupando ilegalmente el inmueble sino también pirateando la red eléctrica. Hizo un puente entre la vivienda y el alumbrado público de la localidad para coger la electricidad sin que pasara por el contador y, por tanto, sin pagar por el consumo extremo que puede conllevar el tener durante las 24 horas del día las luces encendidas y la ventilación activada. Como esta historia hay muchas similares que en los últimos meses se han encargado de vigilar tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en la provincia. Algunas de ellas muy sorprendentes, sobre todo por la especialización con la que los denominados "narcokupas" realizan el montaje de las plantaciones. Ventilación, iluminación artificial durante las 24 horas, calefacción, riego por goteo e incluso mecanismos de control biológico de plagas para evitar que la cosecha se vaya al traste por insectos tan dañinos como puede ser la mosca blanca, entre otros. Estas son algunas de las estrategias y herramientas que usan estos okupas del negocio de la droga, que se multiplican cobijados por la "seguridad" que les da el acceder a una propiedad que no es suya para llevar a cabo la plantación y, si la Guardia Civil o la Policía la descubren, difícilmente puede vincularla con ellos a no ser que sean cazados in fraganti o que hayan sido objeto de vigilancia durante un tiempo determinado.