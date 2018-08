Un plato alpujarreño gana el concurso de 'Chefs en Casa'

El concurso Chefs En Casa' ya tiene ganadores. Miguel Ángel Bueno y María Calatrava con un plato alpujarreño, José M. Bretones Corral con un 'Pisto a lo José' y Mª Carmen César Muñoz con unas 'Manitas de Cerdo', han sido las tres recetas más votadas en el certamen organizado por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la marca 'Sabores de Almería' de la Diputación Provincial.

Una iniciativa que ha cosechado un gran éxito de participación en la página de Facebook de 'Almería 2019', cumpliendo el objetivo de "implicar a los ciudadanos en la consecución de la capitalidad gastronómica de la ciudad en 2019 y buscar a los mejores cocineros anónimos", explica la concejala responsable del Área, Carolina Lafita.

El plato alpujarreño del primer premio ha obtenido un total de 1.947 'me gusta' y recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, además de ser protagonistas de un programa de Interalmería Televisión, donde explicarán cómo realizar su receta ganadora. Los dos Chefs en Casa ganadores son jóvenes usuarios de la asociación Asalsido. Los primeros clasificados, al igual que el segundo puesto (1.595 'me gusta'), recibirán un pack de merchandising de 'Almería 2019' y un lote de productos de Sabores de Almería. Además, el segundo puesto tiene una dotación económica de 700 euros. Por último, el tercer clasificado, con 1.102 'me gusta', recibirá 500 euros y un lote de 'Almería 2019'. La página de Facebook 'Almería 2019' ha ascendido gracias al concurso a los casi 6.400 seguidores con alcance que roza 300.000 personas