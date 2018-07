La playa de Las Olas de La Chanca, única sin socorristas de la capital

La Asociación de Vecinos de uno de los barrios más históricos de la ciudad, como Pescadería-La Chanca, lleva reclamando bastante tiempo distintas mejoras para la zona. Insisten, sin éxito, a las autoridades a través de peticiones tanto escritas como personales. Uno de los puntos que más inquieta a Encarnación Fernández, miembro de la Junta Directiva de esta Asociación es la playa de Las Olas. Una costa que hasta hace sólo tres años era la única del litoral almeriense que no contaba con duchas ni pasarelas. Tras conseguir la instalación de estos elementos, pide que "se respete el mantenimiento. No hay socorristas, cuando es término municipal y debe de estar incluido en el plan de playas al igual que el Zapillo". También demandan una limpieza íntegra del barrio. Zonas como el barranco de Greppi o el barranco del Caballar están en malas condiciones, en concreto, este último lleva hasta 5 años sin limpiarse y sostenimiento alguno. Otro tema que intranquiliza a los vecinos es la escasa cantidad de bancos públicos que hay en el barrio. Aunque recientemente han colocado 4 en la avenida del Mar, para Fernández "urge que se pongan en la plaza de la comadrona Gloria Sevilla. Cuando el Alcalde vino a inaugurarla prometió bancos nuevos pero solo hay uno y está viejo y roto". Insisten además en que el Plan Alcorque no ha llegado a Pescadería: hay huecos que llevan 15 años sin tapar y sin replantar, un hecho que queda en "contraposición del plan de Alcorques que acaba de presentar en las redes y en la prensa el concejal del Área de Servicios Municipales, Juan José Alonso" declara Encarnación quien afirma tener "una cita con el concejal el próximo martes" en el que intentarán acercar posturas. Para terminar, recalcó que "estos temas están igual de descuidados que todo lo demás, cada 4 años los gobiernos municipales vienen, prometen cosas y luego no las cumplen".

Unas peticiones en la Chanca que seguramente salgan adelante tras confirmar, la Junta de Andalucía, una inversión de 7 millones para el Ayuntamiento de Almería que abordará la ayuda de algunas zonas desfavorecidas de la provincia entre los años 2018 y 2021. "Unos fondos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de más de 90.000 personas en toda la provincia" concluyó el delegado territorial de Igualdad, José María Martín.