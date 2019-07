Las playas sin pasarelas de ancho especial para personas con discapacidad

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha lamentado que las pasarelas en las playas para uso por parte de las personas con discapacidad aún no estén puestas, al tiempo que ha asegurado que el equipo de gobierno del Partido Popular “no tiene excusa” porque, al igual que el resto de servicios del plan de playas, tendrían que haber estado listas el 1 de mayo y resulta que, por motivos previsibles, no sacaron adelante la contratación de las mismas en 6 meses. Y es que, según ha desvelado, el expediente se inició a finales de octubre del año pasado y no terminó con la adjudicación del mismo, en junta de gobierno local, hasta el 2 de mayo, un día después de que todo tuviera que estar listo para disfrutar el litoral almeriense.

“Es indignante que las personas que más necesitan las pasarelas para acceder a la playa y al mar no las tengan aún disponibles, estando ya en el mes de julio y con los días de intenso calor que estamos viviendo”, ha afirmado. De esa manera, tras reclamar que cuanto antes, y de verdad, se proceda a la instalación de este servicio en todos los tramos de litoral en los que se contempla dentro del plan de playas, se ha hecho eco Aguilar de las numerosas quejas que han trasladado a los socialistas los usuarios con discapacidad de las playas almerienses.

Entre ellas, ha señalado, “la necesidad en La Almadraba de Monteleva de buscar alternativas propias, la semana pasada, para poder acceder con personas con discapacidad a la orilla del mar o que personas que se han trasladado desde la provincia hasta El Palmeral, en El Zapillo, para darse un baño, se hayan tenido que dar media vuelta con la frustración de que no han podido hacerlo”.

En ese sentido, Carmen Aguilar ha resaltado que, precisamente, “las personas con discapacidad son las que más requieren de las pasarelas para poder disfrutar de la playa, por lo que tampoco se entiende que desde el PP no hayan priorizado, de acuerdo con la empresa encargada, que fueran las primeras en instalarse”. Y más aún, ha continuado, “cuando sabían que tenían que hacer unos moldes especiales, que podrían haber hecho al principio de la instalación, al ser 175 metros lineales de ancho especial, 1,80 metros, frente a los 1.527 metros de 1,50 de ancho para todas las demás”.