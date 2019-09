Las playas con socorristas pero sin limpieza, según Ciudadanos

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de CC.OO de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Entorno Urbano, quienes han trasladado al concejal naranja sus principales demandas, que pasan “el cumplimiento de todos los servicios contratados, y que pagamos todos los almerienses”, algunos de los cuales, según trasladan los propios trabajadores, no se están cumpliendo “debido a la falta de personal”.

En ese sentido, Miguel Cazorla se ha hecho eco de las inquietudes “tanto de buena parte de la ciudadanía, que percibe que Almería es una ciudad que está demasiado sucia, como de los propios trabajadores de la concesionaria de limpieza viaria, quienes denuncian que este servicio se ve muy mermado al no contar con el número de trabajadores necesario, un problema que se repite a diario, pero sobre todo los domingos”.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra el cumplimiento íntegro de la limpieza de las playas urbanas, que, como ha explicado, se trata de un servicio que debía prestarse hasta el 15 de octubre, “ya que fue una de las exigencias de Ciudadanos para la aprobación del presupuesto de 2017”, si bien “se ha dejado de prestar desde este jueves”. “Todavía hay vecinos y turistas que quieren aprovechar el buen clima almeriense para ir a la playa, pero que, lamentablemente, corren el riesgo de toparse con un muladar en vez de con un lugar idóneo para relajarse y disfrutar”, ha afirmado Miguel Cazorla.

Así las cosas, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almería ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno popular, pero también al PSOE, ya que ambos partidos rechazaron durante el último pleno una moción de Ciudadanos para auditar servicios públicos externalizados, incluyendo la limpieza viaria. Una moción, ha recordado Cazorla, que “de llevarse a cabo, serviría para que éste y otros servicios públicos fueran mucho más eficientes”. Asimismo, Cazorla se ha preguntado “por qué los socorristas sí siguen prestando su servicio en las playas de nuestra ciudad, pero la empresa concesionaria de la limpieza no”. “Nos preocupa que, pese a que no hay semana en la que no nos lleguen varias quejas por la falta de limpieza en ciertos puntos de la ciudad, el equipo de Gobierno no parezca tomarse en serio este problema, de manera que instamos a la concejal responsable, Margarita Cobos (PP), a que se ponga a trabajar par que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse”, ha sentenciado Cazorla.