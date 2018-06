"Los plazos que pusimos del AVE eran realistas y espero que se cumplan"

íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, nacido en Bilbao el 10 de enero de 1971, dejaba hace menos de un mes su cartera como Ministro de Fomento tras la súbita moción de censura al Partido Popular y que ponía al frente del Gobierno al Partido Socialista. Aún con la resaca de un golpe difícil de digerir, los populares ya están inmersos en un proceso de primarias histórico en sus seno y que el próximo mes dirimirá quien toma la presidencia del Partido. Al propio de la Serna lo postulaban como posible candidato, una posibilidad que él mismo se encargó de descartar hace unos días asegurando que no se sentía "lo suficientemente preparado" para un reto de tal magnitud en estos momentos. Pero nunca se sabe. Ayer volvía a visitar Almería, tierra especial para él, donde ha hecho y conserva grandes amigos. Entre ellos, el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial y también líder de los populares almerienses, Gabriel Amat. Precisamente acompañado por ellos, llegaba a la redacción de Diario de Almería el exministro. Con camisa celeste y sin americana, afable y tranquilo. Sin duda, con una imagen más informal que la que acostumbraba a proyectar cuando estaba en el cargo, y dispuesto a analizar la actualidad almeriense, marcada por el Corredor Mediterráneo, pero también la de su partido, inmerso tránsito hacia la "regeneración" en el que ya se ha alineado con la candidatura de la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la "más preparada para liderar el partido y la mejor baza de cara a quitar al PSOE del Gobierno".

-Adif ya ha publicado el concurso para la ejecución del AVE entre Pulpí y Vera en vía única ¿Era eso lo propuesto por el Gobierno del PP?

Los almerienses siempre son muy generosos y leales. Siempre me he sentido en deuda con esta tierra"

-La conexión Murcia-Almería es de doble vía, en la que hay una parte del trazado que es de única, pero solo una parte. De hecho, son dos tercios con doble. Así se decidió en base al estudio funcional que establecía que a partir del año de puesta en marcha, 2024, la capacidad de la infraestructura iba a estar en torno al 50%, esto es de la capacidad total de las vías y por tanto más que suficiente y probada para el futuro del desarrollo de Almería. Un debate que no hemos conseguido nunca que se pusiera encima de la mesa sobre porqué aquellos que reclamaban un determinado tipo de infraestructura nunca expresaron el porqué se quería ir a algo que iba a estar no utilizado en decenas de años. Invertir en dinero público en algo que no se iba a utilizar tiene una palabra, que no es otra que derroche de los recursos públicos y lo que se trataba es que no hubiera en el futuro falta alguna de capacidad y eso lo garantiza el estudio funcional que se proyectó en su momento.

-¿Considera que con los presupuestos del PP, el nuevo Gobierno cumplirá con los plazos en materia de Fomento para Almería?

-Creo que en esta tierra se había dejado todo preparado para que en este mes de junio todos los tramos proyectados estuvieran ya licitados y se colocara la primera piedra del soterramiento de El Puche. Y además para que se licitara el intercambiador de Granada. Eso tenía que suceder ahora. Yo solo puedo responder por los compromisos que teníamos y de la garantía de que se iban a cumplir. No puedo responder lo que vaya a ocurrir ahora.

-El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado que realizará una auditoría de los plazos fijados en los proyectos comprometidos del Corredor por si se ha vendido lo que no se iba a hacer. ¿Le parece que ha puesto en duda vuestro trabajo?

-No, yo quiero entender que de lo que hablaba el ministro es de cumplimiento de compromisos, me quedo con eso. Y creo que esta es una tierra en la que programaciones de estas características, que son siempre a medio-largo plazo, hay que intentar mantenerlas por todos y respetarlas porque es bueno para esta provincia sí o sí. Y por eso creo, sinceramente, en que se cumplirán esos compromisos. Defiendo y defenderé que los calendarios y la programación que habíamos puesto era absolutamente realista y lo hago porque es por todos conocido que es algo que al principio me constó trasladar y hacer entender al estar en horizontes temporales que algunos veían como muy lejanos y que podían sonar así, pero simplemente eran los que nos iban a llevar de verdad a la situación actual. Tengo que decir que los pasos que se han dado han sido en tiempo récord, porque redactar proyectos de construcción en apenas ocho meses no es algo que uno pueda ver en la obra pública, con procesos de expropiación. Ha estado todo encajado al límite y con un sobreesfuerzo por parte del Ministerio. Son plazos absolutamente realistas y espero que no va a poner freno a esos compromisos, porque además, al final el hacer lo contrario sería generar un daño a Almería, de la que yo he dicho siempre que tiene una de las reivindicaciones más lógicas y justas.

-Durante su etapa como ministro, ¿qué supuso estar prácticamente cada tres meses en Almería?

-Yo siempre estaré agradecido a los vecinos de Almería porque conmigo fueron generosos, leales y siempre me he sentido en deuda con esta tierra. Aquí la gente es muy noble, que cuenta con un sector empresarial ejemplar. Unos empresarios que fueron duros y reivindicativos con sus reclamaciones, pero de forma siempre constructiva. Se merecen lo mejor.

-¿Le ha quedado alguna espina clavada?

-Pues al salir de la manera que salimos del Gobierno tengo clavado no haber podido cumplir con esa llegada aquí en el mes de junio para colocar esa primera piedra y poder dar cuenta de la licitación de todos tramos de ese corredor a Murcia. De hecho, y desvelo algo que nunca llegamos a contar: habíamos programado con el presidente, Mariano Rajoy, que viniera él mismo a ese acto dar cuenta de ese sobreesfuerzo de cerca de 1.500 millones de euros. No pudo ser así, pero he dejado unos amigos que me acogen sin ser nada como si siguiera siendo ministro.

-¿Se sintió presionado o le han pesado las demandas de los almerienses?

-No, pero siempre he entendido que sus reivindicaciones han sido muy importantes. Y luego sí que he tenido presión desde el punto de vista de la responsabilidad con todas esas demandas. Y no solo lo he dicho aquí, sino también en otros territorios, que Almería es uno de los ejemplos que siempre ponía cuando en algunos lugares se hablaba de discriminación y uno podía ver las infraestructuras que existentes. Almería siempre ha sido ejemplo real por tener un déficit de infraestructuras ferroviarias enorme. Yo notaba esa presión, pero cuando uno ve que la causa es justa no hay nada que decir. Incluso en aquellos que tenían una actitud crítica diéramos el paso que diéramos, creo que también lo hacían de buen corazón.

-¿Por dónde pasa su futuro a partir de ahora?

-La moción de censura ha supuesto un vuelco profundo en muy poco tiempo y era algo que había que atenderlo urgente. A partir de ahí he decidido apoyar hasta el día 21 de julio a Soraya Sáenz de Santamaría, porque creía que tenía que hacerlo. Quiero mucho a este partido después de casi 20 años en él, y considero que es lo mejor. Además, considero que uno tiene que ser consecuente consigo mismo, algo importante para dormir bien. Después de esa fecha, no lo sé, la verdad.

-¿Qué le gustaría?

-No es algo que haya decidido y creo que no es una reflexión estrictamente personal, tengo que compartirla con mi familia.

--¿Por qué no decidió dar el paso de presentar una candidatura cuando había mucha gente que se lo pedía?

-Como dije recientemente, sentía que no estaba lo suficientemente preparado para asumir ese reto. No por ninguna cuestión concreta, sino en general. Y una vez que uno toma una decisión tampoco puede mirar al pasado. Hay que ser humilde y crítico con uno mismo.

--¿Eso significa que se cierra la puerta?

-No, no tiene porqué. No sé dónde está la puerta, la verdad, solo veo que desde el 21 de julio será el momento de decidir que haré en el futuro. Pero me quedo con lo positivo, y es que he tenido la gran suerte y privilegio de ser ministro de Fomento. Estos días haré campaña por esos territorios a los que Soraya no va a poder llegar en tan poco tiempo, a zonas a las que ha visto bien que me dirija yo, y eso para mí es muy importante.

--¿Está su teléfono disponible a partir del día 21 de julio para el futuro presidente del PP?

-Absolutamente disponible para ayudar en todo lo que pueda, pero eso no quiere decir que mi decisión tenga que estar ligada a estar vinculado dentro del ámbito político. Pero por supuesto, como militante que soy y dentro de mi decisión final participaré en lo que pueda. Si mi finalmente me decanto por el ámbito político pues lo que dicte el presidente, y si decido que esté fuera pues en la medida que tenga tiempo y medios para hacerlo.