"Los pliegos de las obras deben tener hueco para los parados de los barrios"

Adriana Valverde se ha ganado a pulso el afecto de la militancia socialista en Almería. Su proyecto penetra en la esencia ideológica del actual presidente del Gobierno y pretende crear un reflejo de este en la ciudad almeriense. Afirma que bajo los gobiernos socialistas llegaron los grandes avances en la capital y anuncia que Almería vivirá mejores tiempos con ella como alcaldesa.

-¿Se ha recuperado ya de las primarias?

-Yo estoy recuperada desde el primer día. Hay que reconocer que es un proceso interno que al fin y al cabo desgasta un poco porque son tensiones entre compañeros, pero está todo superado. El federal, que es el órgano competente, dio validez a la candidatura a la que yo represento y estamos en disposición de empezar a trabajar. No quiero tocar ese tema porque pertenece al pasado. La realidad es que la candidata soy yo y que estamos organizando el equipo. Ahora mismo el grupo municipal ha tenido dos nuevas incorporaciones que vienen a reforzar y hemos tenido una gran incorporación de una asesora que llevará el tema de la estrategia política.

-¿Toca limpiar las siglas del PSOE en la capital?

-Pues sí. Desde la agrupación local llevamos muchos meses trabajando con Fernando para fortalecer las siglas del PSOE en Almería. Es verdad que ha habido una serie de circunstancias que han hecho que perdamos credibilidad. Todo ha acabado. La Ejecutiva está trabajando al 100% en colaboración con el grupo municipal. Hay mucho trabajo por hacer, muchas ganas, mucha energía y mucha gente para llevarlo a cabo. Ya estamos realizando trabajo de calle.

-Lo que sí está claro es que la candidata socialista va a estar dedicada al Ayuntamiento por completo.

-Los almerienses merecen que nos dediquemos a ellos. 24 horas al pie del cañón pateando las calles. Son muchos problemas los que tiene esta ciudad. Son 15 años ya de gobierno del PP. Es lamentable, pero es cierto, que haya barrios que eran barrios tradicionales, que representaban a la sociedad almeriense, como el Tagarete, las 500 Viviendas o el Barrio Alto y nos los encontramos como barrios marginales y en exclusión. Ya nos los encontramos en el corazón de la propia ciudad. Están abandonados en servicios mínimos y esenciales. Y eso no nos lo podemos permitir los socialistas. El centro de nuestra política son las personas. Tenemos que estar defendiéndolos y procurando una vivienda y entorno digno.

-Dijo antes de las primarias que el PSOE no estaba haciendo las cosas bien en esta legislatura, ¿cómo se puede corregir?

-Lo que criticaba era que hay mucho trabajo hecho en el PSOE, entre todos los compañeros concejales y, sin embargo, no se visualiza. Había un fallo que, espero, con el nuevo equipo se elimine. Todos los concejales deben estar en la calle para resolver los problemas. Hemos llevado muchas mociones al pleno que ahí están metidas en un cajón. Muchas de ellas venían a solucionar los problemas de los almerienses y no requieren importe económico. Hemos querido dar a conocer en los colegios los comercios de proximidad. El pequeño comercio, el tradicional... se encuentra en una situación alarmante. Hay muchísimos que están cerrando porque no se sienten apoyados por el PP. Las grandes superficies que están llegando se están implantando y generan muchos problemas. Eso unido a los nuevos hábitos de consumo genera una situación grave al pequeño comercio de la ciudad. El centro se está llenando de bares de tapas, de cafeterías, pero el comercio está desapareciendo. Y es una pena que no haya un plan concreto para esto. Una de nuestras mociones llevaba que a través del Ayuntamiento se hiciesen acciones de conocimiento a los alumnos, para que distingan la frutería o la panadería que está en su entorno de lo que es el mercado central, el de barrios o las grandes superficies. Los centros comerciales generan puestos de trabajo y todo lo que genere empleo hay que apoyarlo, tenemos 20.000 parados y más de 4.000 son de larga duración. Y si analizamos el perfil muchos de ellos, son mujeres y hombres que tienen más de 40 años. También se acentúa el problema en que muchos de esos parados los tenemos ubicados en el extrarradio. Son personas sin cualificación, personas que trabajaron en la construcción y ahora se encuentran parados, sin estudios y sin posibilidad de que se puedan incorporar a un contrato de trabajo. Hay una serie de instrumentos que se pone en manos de los ayuntamientos, el de Almería ha recibido, tanto para jóvenes como mayores de 30 años, alrededor de 6 millones de euros dirigidos a dar posibilidades de empleo a estas personas. Pero la falta de sensibilidad del equipo de gobierno ah hecho que ese dinero se presente para parados mucho más cualificados. Un parado es un parado, pero hay nos duele que haya familias en riesgo de exclusión social que tengan que vivir de la caridad. No podemos permitir eso. Hay que ayudar al más necesitado y al más débil. El Ayuntamiento ha hecho 500 contratos pero para personas muy cualificadas.

-¿Y cómo se da trabajo a la gente de los barrios?

-Haciendo unos pliegos, pues el Ayuntamiento los redactada, para que a las empresas que opten a las licitaciones exigirles que un porcentaje de los contratos de personal sea para gente de los barrios, del entorno donde se desarrolle el contrato. Aunque yo primaria que fueran empresas de Almería, pequeñas o grandes, pero de Almería.

-¿Se comprometería a exigir esos pliegos?

-No es que me comprometa, es que lo vamos a hacer. Creemos en lo público. El empleo debe generarse desde el Ayuntamiento. Es una responsabilidad de un equipo de gobierno el de crear empleo y acabar con esa situación de desesperación. El empleo dignifica. Mejora la calidad de vida de las personas y la familia. Y el equipo del gobierno del PP no lo hace. Sus presupuestos en los últimos años están llenos de superávit. Un Ayuntamiento no puede tener superávit. Si tienes ingresos es a través de impuestos y los ciudadanos pagan para que se invierta en la ciudad. Es obligación de un alcalde abordar las necesidades de sus vecinos.

-¿Cuál es el proyecto de ciudad planteado en otros ámbitos?

-Almería es una ciudad que económicamente depende del turismo y del comercio. Hay que potenciarlo. Almería puede ser también una ciudad amable. Los vecinos deben disfrutar de ella y los turistas también. Queremos una Almería reconocida por sus propias señas de identidad. Esta ciudad ha sufrido sus mayores transformaciones con un gobiernos socialista. La Rambla, el Paseo Marítimo, el Auditorio... ha sido todo con el PSOE al frente. Queremos hacer un diseño de ciudad donde participen todos los almerienses. Será la ciudad que quieran los ciudadanos de Almería. Debe contemplar un objetivo que marca las Naciones Unidas, que sean sostenibles, que defiendan su cultura, su historia, que genere empleo, que trabaje por la integración, que sea accesible, democrática y que tenga un gobierno transparente.

-¿Cree que Almería ha sabido desarrollar su potencial en el Casco Histórico?

-Si analizas la gestión del equipo de gobierno... es lamentable ver cómo se ha invertido el dinero. Hemos tenido el Plan Urban, del que llegaron 14 millones de euros Y, ¿qué tenemos? El Mesón Gitano paralizado en una zona abandonada, llena de basuras... Nuestro Casco Histórico podría ser el Albaicín de Granada perfectamente. Es nuestra esencia. Debemos llenarlo de vida, de personas. Se están cerrando las viviendas, no hay espacio en el que la gente joven pueda ir a vivir a tener hijos y disfrutar de la zona. Hay que hacer un plan serio donde se incentive el ir a vivir allí.

-Enfrente tiene a PP y , posiblemente a Ciudadanos, ¿se plantea que vuelvan a repetir el apoyo de hace tres años?

-Lo que está claro es que soy la primera mujer que va de candidata a la alcaldía de Almería y voy a ser la alcaldesa.

-¿Se ha imaginado de alcaldesa?

-Sí.

-¿Y cómo lo ve?

-Fantástico. Porque además este proyecto es colectivo, del partido. Y cuando uno se siente arropado, querido y respaldado por compañeros llevando el trabajo del día a día es muy gratificante. Yo creo en este proyecto. Estoy convencida de que vamos a ganar porque cuando la maquinaría del PSOE se pone en marcha es una apisonadora.

-¿Tiene ya diseñado su próximo equipo de cara a la lucha por la alcaldía?

-Queremos hacer un modelo de gobierno parecido al de Pedro Sánchez. Hay ocho mujeres, y no porque sean mujeres, sino porque están preparadas. Pero no depende solo de mí. Estamos en un nuevo modelo de partido. Con Pedro Sánchez, el partido tiene una nueva ruta.

-¿Siente el apoyo de Pedro?

-Sí, pero sobre todo de lo que significa su proyecto, porque ha venido a empoderar a la militancia. Que un militante de base pueda elegir a sus parlamentarios, concejales... eso da un valor incalculable. Pedro representa eso. Son los valores socialistas de siempre pero con un modelo de partido adaptado al siglo XXI. Los militantes no pueden ser unas personas a las que se les llame para el puerta a puerta solo, ellos quieren participar. Y esa participación es lo que hemos puesto sobre la mesa. Existe ilusión y esperanza en el país y la ha generado él. Queremos ser el referente en Almería del proyecto de Pedro Sánchez. Me siento respaldada por todo el Partido Socialista. Estamos tomando el camino apropiado.

-El respaldo de Sánchez es el mayor que puede tener, ¿pero es suficiente como para no tener que pensar en lo que diga la ejecutiva provincial?

-No tengo que pensar en eso. El PSOE es único. El pensar en divisiones... no lo tengo en mente. No beneficia para nada. No lo veo así. Yo he sido delegada de Economía cuatro años con Susana Díaz. ¿Crees que no voy a apoyar a Susana? Si a Susana le va bien, nos va bien a todos. La apoyo.

-No digo que usted no apoye a Susana, sino al contrario.

-Hay determinados intereses de medios de comunicación que quieren que exista ese enfrentamiento. Igual está la mano del PP por aquí. Pero no lo hay. Ha habido dos candidaturas y dos formas de cómo hacer política. Pero no significa que estemos en contra de Susana ni de Pedro. Ha habido un debate interno donde los compañeros han elegido lo que creían que sería lo más positivo para el proyecto del PSOE en Almería. El partido necesita que estemos más unidos que nunca. El enemigo es la derecha rancia que tenemos en el equipo de gobierno, no el PSOE.

-Hasta las elecciones, ¿qué tipo de oposición planteará?

-Firme y leal. Pero con los vecinos y vecinas de Almería. Está claro que el PP tiene que cambiar su forma de actuar y preocuparse más por los ciudadanos. No puede ver vecinos de primera y de segunda. No podemos tener un barrio como el de Cabo de Gata, que da nombre a un Parque Natural, visitado por millones de personas, y que no tenga ni un cartel diciendo 'esta es la puerta al Parque'. Hay vecinos que viven de los meses de verano pero no se sienten ayudados. No se encuentran tutelados por el Ayuntamiento. Tienen muchísimos cortes energéticos. Les pasa de todo. Las decisiones deben consultarse. Se va a remodelar el torreón y nadie les ha preguntado.

-¿Y la plaza Vieja?

-Defiendo el Pingurucho allí y que se proteja la imagen que tiene ahora mismo. Es una plaza Mediterránea. No podemos buscar una plaza castellana. Hay que remodelar el edificio, a lo mejor hay que hacer unas adaptaciones de los árboles, pero no tocarlos. Hacen falta para que haya un ambiente cálido.

-¿Cree que hay vuelta atrás?

-No lo sé. Si llego a ser alcaldesa y puedo cambiar el proyecto del equipo de gobierno, lo cambiaré. Los almerienses deben movilizarse. Haría una consultar popular a todos ellos para que nos digan como quieren que sea su plaza vieja.

-Existe una fórmula de participación.

-A medias. Con una aplicación que está cuestionada. Hay muchísimas quejas. Es una cosa muy seria lo que está pasando con las plataformas de consultas del Ayuntamiento. Al bajarse la APP tienes que autorizar para que puedan entrar en tus contactos ¿Hacia dónde van esos datos que están recopilando? Puede votar hasta alguien que esté en Moscú. Se lo advertimos al equipo de gobierno, le hicimos un ruego al alcalde. Deberían buscar una empresa para hacer una auditoria para constatar que está pasando. Nosotros hemos recurrido a una empresa, vamos a poner en conocimiento del responsable de protección de datos y después iremos a la Agencia Española de Protección de Datos.

-¿Fomentará la participación?

-Sí. Es la esencia de nuestro proyecto. Desde ahí hay que hacer política. Si consensúas los asuntos con los ciudadanos, los problemas serán menores. Ahora se imponen desde arriba. Ahora mismo no existe participación en el Ayuntamiento de Almería.

-De cara a las próximas elecciones, ¿cuál es el mensaje que le lanzaría a los almerienses?

-De esperanza e ilusión. Cada día que pasa es un día menos que queda para quitar al PP de la alcaldía. Es rancio y dictatorial. Hay que crear ilusión. Vamos a ganar la alcaldía y esta ciudad va a ser próspera y referente porque tiene recursos para ello.